曹佑寧棒球實力多強？當年並肩「台灣隊長」陳傑憲勇奪金牌

〔記者邱奕欽／台北報導〕世界12強棒球賽，台灣隊以4：0成功擊破日本不敗傳說，首度創造奇蹟擒下12強賽冠軍，為台灣棒球歷史寫下重要的里程碑。事實上，曹佑寧在轉戰演藝圈之前，曾獲選U21世界盃棒球賽的國家代表隊，當時的隊友包括如今的「台灣隊長」陳傑憲、郭俊麟等好手，棒球實力不容小覷。

曹佑寧自幼起歷經許多受訓、磨練，棒球實力不容小覷。（本報資料照）

回溯曹佑寧的體壇、影壇生涯， 幼至長分別就讀東園國小、重慶國中、平鎮高中、輔仁大學等棒球名校，在歷經各種受訓、磨練等洗禮後，終成一名合格棒球員，他出眾的實力更多次入選國家代表隊，不過他於2014年憑藉電影《KANO》在演藝圈出道，更入圍第51屆金馬獎「最佳新演員獎」，入選國家代表隊後頗受外界質疑。

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曹佑寧（左起）、蘇智傑、陳傑憲2014年並肩出征U21世界盃棒球賽並勇奪金牌。（翻攝自臉書）

同年，曹佑寧與同時期嶄露頭角的陳傑憲、郭俊麟、黃子鵬成為隊友，為國家並肩出征第一屆U21世界盃棒球賽，當年更以9：0完封日本勇奪金牌。如今10年過去，曹佑寧卸下棒球光環，持續在演藝圈發光並推出新作品；「台灣隊長」陳傑憲則領軍郭俊麟、黃子鵬在本屆世界12強棒球賽中擒下冠軍，精彩表現振奮民心。

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