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娛樂 最新消息

《音速小子3》兩個金凱瑞雙倍使壞！基努李維化聲全新角色

基努李維為《音速小子3》全新角色「夏特」配音。（UIP提供）基努李維為《音速小子3》全新角色「夏特」配音。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕將於跨年檔登場的《音速小子3》今（25日）晚曝光最新預告，一開場還相當逗趣，沒想到畫風一轉引發大危機！除了有由「基哥」基努李維獻聲的夏特展現超越音速小子索尼克的威力，連金凱瑞飾演的蛋頭博士和他祖父傑羅教授都現身作亂，掀起一場終極對決。

索尼克（中）、納克魯斯（左）和塔爾斯回歸《音速小子3》。（UIP提供）索尼克（中）、納克魯斯（左）和塔爾斯回歸《音速小子3》。（UIP提供）

《音速小子3》由導演傑夫福勒再度回歸執導，豪華的演員陣容包括分飾蛋頭博士和傑羅教授的金凱瑞、為索尼克獻聲的班許瓦茲、詹姆斯馬斯登、蒂卡桑普特、為納克魯斯獻聲的伊卓瑞斯艾巴，還有為塔爾斯獻聲的柯琳歐尚納希等人全數回歸，新加入的基努李維則為全新角色「夏特」配音。

金凱瑞在《音速小子3》分飾蛋頭博士（左）和他的祖父傑羅教授。（UIP提供）金凱瑞在《音速小子3》分飾蛋頭博士（左）和他的祖父傑羅教授。（UIP提供）

最新預告，一開場場景瞬間移到日本東京的一家餐廳，塔爾斯還被小朋友誤認為是「名偵探皮卡丘」，不過很快的索尼克小隊就遇上全新的敵人夏特，他比索尼克更快，比納克魯斯更壯，感覺根本所向無敵。

正當他們想和「蛋頭博士」結盟，沒想到他的祖父傑拉德教授竟在此刻現身，祖孫一家人聯手，瘋狂程度雙倍提升，索尼克小隊除了將展開一場至今最精彩刺激的冒險旅程，也將面對最強大的威脅。《音速小子3》將於12月27日在台上映。

《音速小子3》全新預告：

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