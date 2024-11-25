阿翔主持魂上身搶林美秀話 為奪百萬獎金勝負欲爆棚

〔記者傅茗渝／台北報導〕《全家有智慧》最新一集中，節目一開場來賓阿翔忍不住主持魂上身，跟著主持人林美秀喊「嘿！」，林美秀聽到忍不住笑場，笑罵阿翔「你跟我嘿什麼？」阿翔理直氣壯地說：「湊熱鬧，你嘿，我不用嘿嗎？」被逗得樂開懷的林美秀說：「不好意思，我今天帶打手來。」而阿翔的對手，是上個月剛拿下第兩座廣播金鐘獎的屠潔，也帶上老公伊森跟工作夥伴一起拚台語拿獎金，希望能將金鐘運勢延續到節目中。

阿翔（左4）率隊上《全家有智慧》挑戰屠潔夫妻檔。（公視台語台提供）

兩隊台語實力勢均力敵，其中一個關卡，是兩隊要在林美秀跟阿松的答案中二選一，毫無頭緒的阿翔，發揮柯南精神點出阿松的異樣，「阿松剛才在講答案的時候，我覺得他講得有點卡卡的，可能是假的。」阿松緊張舉出雙手投降，「我們都不知道正確答案，製作單位沒有給答案。」節目進行到下個關卡時，阿翔更不死心想繼續套話，「你們都不知道答案？多少講一點啦。」林美秀馬上回答不能講，阿松也口風超緊「不會讓你隨便問出來！」一來一往的攻防戰，讓阿翔最終只能靠自己。

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阿翔跟屠潔兩隊實力勢均力敵。（公視台語台提供）

而屠潔在關鍵時刻答題時，自信滿滿回答，「國姓指的是『鄭』」但卻答題錯誤，讓屠潔難以置信地直問原因，阿翔也一頭霧水的說為什麼答錯？阿松說明：「如果題目多加一個字，國姓爺姓什麼？就是『鄭』，但如果是國姓，明朝就是姓『朱』。」雙方聽完恍然大悟，下一題輪到阿翔時，卻反覆猶豫不決，阿松笑稱阿翔被剛才的陷阱題，害到現在頭腦不清楚了，「現在你要想想看是陷阱，還是要相信自己。」最終回答正確答案時，讓阿翔鬆了一口氣。

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