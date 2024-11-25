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娛樂 最新消息

台南耶誕跨年將開跑！籃籃擔綱主持邀市長齊跳「三振舞」

〔記者王姝琇／台南報導〕2025台南耶誕跨年系列活動即將於12月中展開，市長黃偉哲今天邀請擔綱主持演出的「樂天女孩」籃籃共同宣布3場親子活動、3場大型演唱會。甫從東京回到台南參加首場跨年記者會的籃籃，也興奮地再現精彩「三振舞」。市府將陸續公布演唱會卡司。

台南市政府今天公布2025台南耶誕跨年系列活動，將帶來3場親子活動及3場大型演唱會。（記者王姝琇攝）台南市政府今天公布2025台南耶誕跨年系列活動，將帶來3場親子活動及3場大型演唱會。（記者王姝琇攝）

市府今天舉辦記者會公布台南耶誕跨年系列活動，包括12月14、15、22日分別於新市南科考古館廣場、麻豆總爺藝文中心、民治市政中心南瀛堂廣場舉辦3場親子活動；以及12月21日於永華市政中心西側廣場舉辦搖滾耶誕演唱會；28日於新營南瀛綠都心公園舉辦南瀛草地音樂會；及31日壓軸的永華市政中心西側廣場「台南好Young跨年晚會」等3場大型演唱會。

擔綱21日搖滾耶誕演唱會主持演出的籃籃，今天從東京趕回台南出席記者會，不僅應景邀請市長黃偉哲一起帶來最夯的「三振舞」，還加碼「台灣尚勇」應援舞蹈表演；黃偉哲也準備台南出產龍眼蜂蜜，希望她保護好嗓子，繼續為中華職棒應援，也為年底的跨年主持工作保護好身體。

今年擔綱搖滾耶誕演唱會主持演出的「樂天女孩」籃籃（左），邀請市長黃偉哲一起帶來最夯的「三振舞」。（記者王姝琇攝）今年擔綱搖滾耶誕演唱會主持演出的「樂天女孩」籃籃（左），邀請市長黃偉哲一起帶來最夯的「三振舞」。（記者王姝琇攝）

黃偉哲表示，市府精心規劃多樣、廣域、全月份的耶誕跨年活動，包括3場親子活動、3場大型演唱會。親子場部份，今年首度前往南科考古館廣場，並新增新營區民治市政中心南瀛堂前廣場辦理；至於演唱會的表演卡司，黃偉哲賣關子表示，台南沒有最好，只有更好，反正來就對了！

主辦單位新聞及國際關係處表示，去年台南好Young跨年晚會，集結台、韓、日、港15組重磅藝人卡司，7小時馬拉松式演出後，緊接3分鐘煙火秀，吸引25萬人次參與，今年將會更勝一籌。除演唱會之外，也更著重在親子活動部份，演出劇碼包括「如果兒童劇團」帶來《愛party的蚱蜢》，「蘋果劇團」的《小獅王過聖誕節》，以及「豆子劇團」帶來的《聖誕麋鹿出任務》，此外更安排有趣的小丑表演、泡泡派對及打擊樂表演、闖關遊戲等。現場另設有寵物認養攤位。

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