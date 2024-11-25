PEETA葛格前妻遭疑「偷學員錢包」！百萬YTR曝監視器畫面

蓋伊上傳新片透露親姊姊的錢包被偷。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕健身「健人蓋伊」頻道擁有百萬訂閱，昨（24）上傳一支影片表示親姊姊遭健身教練偷錢包，並透露對方是自己認識的人，雖然畫面中該名教練全被馬賽克遮住，但仍有眼尖網友比對後發現，疑似是健身網紅「PEETA葛格」的前妻Alisa。

蓋伊透露對方還傳訊關心姊姊。（翻攝自YT）

蓋伊在影片中表示，姊姊在去完健身房準備回家的途中發現錢包不見，蓋伊得知後馬上聯絡姊姊的健身教練，請對方調監視器畫面給他，怎料過沒多久後，健身教練再次打電話來坦承自己偷了錢包。更可惡的是，當蓋伊姊姊傳訊給健身教練講錢包不見時，對方還回「擔心你沒錢回家」、「卡都要掛失」、「不要想了！說不定有人撿到給你」，讓蓋伊相當氣憤。

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蓋伊曝光監視器畫面。（翻攝自YT）

Alisa的IG貼文湧入不少網友質問。（翻攝自IG）

蓋伊也曝光監視器畫面，可見該名健身教練趁著蓋伊姊姊去上廁所時，將手迅速伸進蓋伊姊姊的包包，拿到錢包後立即放入自己的包包。雖然整段影片蓋伊都沒有曝光該名健身教練的身分，並將對方打馬賽克，但仍有不少眼尖網友比對身形後猜測，疑似就是另一名健身網紅「PEETA葛格」的前妻Alisa，而她的IG貼文也隨即被網友灌爆，「是你偷錢包嗎？」、「為什麼要拿人錢包呢？」

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