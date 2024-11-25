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娛樂 最新消息

五月天明年成軍紀念日不在台灣！ 正妹開場冠佑緊盯螢幕看

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天昨（24日）晚完成上海站第11場「回到那一天」25週年巡迴演唱會，接下來要準備台灣年底的跨年演唱會。昨晚演出結束，大螢幕上也預告明年行程，訊息在網路傳開，讓台灣歌迷意外的是，明年3月29日五月天成軍紀念日，團員將不在台灣，因為當天要在美國開唱。

五月天預告明年成軍紀念日將到美國開唱。（相信音樂提供）五月天預告明年成軍紀念日將到美國開唱。（相信音樂提供）

台灣歌迷期待的五月天「回到那一天」桃園新年特別版演唱會，預計從12月28、29、31日唱到明年1月1、4、5日；之後將飛往新加坡，1月11、12日連唱兩場；接著2月22日到澳洲雪梨演出，3月29日成軍日則在美國拉斯維加斯開唱。

昨晚五月天開場嘉賓很特別，是鼓手冠佑的大女兒「小玫瑰」劉芯妤，一連獻唱《微笑說再見》、《瞬間》、《So Far Away》等自創曲，她在台上演唱，爸爸則在後台緊盯著螢幕看她的表現，關愛之情寫在臉上。

冠佑女兒小玫瑰擔任五月天演唱會開場嘉賓。（相信音樂提供）冠佑女兒小玫瑰擔任五月天演唱會開場嘉賓。（相信音樂提供）

冠佑也送上一段最真摯的祝福給小玫瑰，「謝謝妳來到這世界，謝謝妳的乖巧貼心及善良，謝謝妳是我的女兒，瞬間，妳己經18歲成年了，勇敢的往妳的夢想前進吧！」祝福的話感動全場。

五月天冠佑在後台緊盯螢幕看女兒小玫瑰在台上的表現。（翻攝自相信音樂影片）五月天冠佑在後台緊盯螢幕看女兒小玫瑰在台上的表現。（翻攝自相信音樂影片）

小玫瑰也感謝歌迷在她一歲生日時，透過爸爸的手機為她慶生，成為最幸福小嬰兒，她說：「17年前你們為我唱《生日快樂歌》，17年後我為你們唱歌。」不管說話或唱歌都穩定不怯場，反倒是在台下觀看的爸爸冠佑和媽媽王行芝比她緊張。

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