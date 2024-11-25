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娛樂 最新消息

（新碟快報）影史經典邁入65週年！希區考克懸疑傑作《北西北》4K修復登場

希區考克懸疑經典《北西北》情節跌宕起伏，扣人心弦，被視為影史懸疑片典範。（翻攝自IMDB）希區考克懸疑經典《北西北》情節跌宕起伏，扣人心弦，被視為影史懸疑片典範。（翻攝自IMDB）

〔記者許世穎／專題報導〕由「緊張大師」希區考克執導的1959年懸疑經典《北西北》，將於下個月邁入65週年，電影由一代巨星卡萊葛倫、金獎得主伊娃瑪莉桑特以及詹姆士梅森一同演出，情節跌宕起伏，扣人心弦，亦被視為影史懸疑片典範。現推出4K UHD讓影迷可以以高畫質回味驚悚大師出品、好萊塢最精彩的驚悚片之一。

《北西北》為卡萊葛倫第4度同時也是最後一次和名導希區考克合作，他在片中扮演一名曼哈頓廣告人，陷入間諜（詹姆士梅森 飾）和反間諜（伊娃瑪莉桑特 飾）的世界，陷入遭綁架、誣陷謀殺、追捕的處境，尤其他被噴灑農藥的飛機追殺、還有在拉什莫爾山上美國總統頭像前打鬥追逐都是經典場面。

《北西北》推出4K UHD單碟限定版。（得利影視提供）《北西北》推出4K UHD單碟限定版。（得利影視提供）

台灣得利影視代理發行《北西北》4K UHD單碟限定版，特別收錄包括：編劇歐內斯特雷曼講評、「《北西北》：攝影、配樂與剪輯藝術」、「希區考克目標：《北西北》的製作、「大師風範：希區考克的經典風格」、 「《北西北》：永恆的一幕」、「與亞佛烈德希區考克一起遊覽」。

其他推薦新碟還有HBO熱門影集《龍族前傳》第2季，一口氣推出包括藍光BD四碟版、4K UHD+BD八碟限定版、UHD 四碟限定鐵盒版以及DVD四碟版。

影集《龍族前傳》第2季藍光BD和4K UHD已上架。（得利影視提供）影集《龍族前傳》第2季藍光BD和4K UHD已上架。（得利影視提供）

本季描述在伊耿二世國王正式加冕，以及雷妮拉女王之子之死後，坦格利安家族分裂成兩派。在君臨城，伊耿二世在亞莉森和綠黨擁護，以及維斯特洛最巨大的龍保護下，繼承了鐵王座。流亡至龍石島的雷妮拉女王則和她的黑黨，佈局下一步行動。兩派都極力爭取維斯特洛各家族的支持，集結屬於自己的大軍和龍群。內戰局勢逐漸浮上檯面，各方勢力也面臨抉擇。

台片《我想和你在一起》（左）以及日片《與神同行的小孩》在台發行DVD。（得利影視提供）台片《我想和你在一起》（左）以及日片《與神同行的小孩》在台發行DVD。（得利影視提供）

還有全台票房賣破千萬的台片《我想和你在一起》，以及日本天才導演奧山大史一鳴驚人的《與神同行的小孩》，則在台發行DVD，《我》片內附角色透卡一組4張。上述影片皆由得利影視代理發行，已於全台上架。

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