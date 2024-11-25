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12強》發文感謝外野應援團 486先生力挺蔡其昌

蔡其昌在IG發文，感謝在外野賣力吶喊的應援團，「要記得東京巨蛋外野那群人。」（翻攝自蔡其昌IG）蔡其昌在IG發文，感謝在外野賣力吶喊的應援團，「要記得東京巨蛋外野那群人。」（翻攝自蔡其昌IG）

〔記者林南谷／台北報導〕台灣隊24日在12強打出感動人心一仗，金牌戰以4：0完封日本，登頂世界冠軍，台灣隊領隊蔡其昌感謝在外野賣力吶喊的應援團，「要記得東京巨蛋外野那群人。」

台灣應援團昨晚在左外野熱情加油，人數雖不比爆滿的地主球迷，但音量完全不輸，他們讓「台式應援」響徹東京巨蛋，帶給場上奮戰的台灣英雄滿滿動力。對此，蔡其昌特別發文表達致敬。

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「日本的深夜，耳中還迴盪著滿場台灣的應援聲，因為有他們當球員的後盾，讓第一線征戰的戰士們更有能量！要記得東京巨蛋外野那群人，沒有他們不放棄的聲音，就沒有我們的勇敢」，蔡其昌說。

今（25）日一早，團購電商名人「486先生」陳延昶公開表示：「新潮流裡面所有人，我最欣賞蔡其昌。」推崇蔡其昌不靠外表、不靠賣弄，完全靠「政治智慧」遊走於天地之間。

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而蔡其昌讓486先生留下深刻印象的，早年收編中部地區「釣魚人」台中港的釣魚區跟理事會，就是蔡其昌一手整理，「他是深諳雨露均霑、成功不必在我的人；賽後，連台灣隊長陳傑憲都公開感謝他。」

486先生最後表達內心話：「當年蔡其昌在台中黨內初選，輸給現任外交部長林佳龍，我看到他不計個人得失，鼎力相助，讓林佳龍順利打出代表作，拿下台中市！是台中人沒福氣。」

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