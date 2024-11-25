Gino沉寂一年復出 孫德榮吐10字忠告

孫德榮（右）和Gino曾經情同父子。（資料照，記者宋志雄攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Gino」蔡東威自民視跳槽三立拍八點檔，卻在去年拍《天道》惹怒高層，從去年10月消失在螢幕前，至今已一年沒戲拍，和他情同父子的經紀人孫德榮雖宣布解除經紀約，但他不忘幫Gino向三立長官求情，希望對方再給Gino一次機會。

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24日Gino透過臉書發文曬出站在後台看著前方舞台，透露一段時間了，再回到主持崗位，還是很喜歡主持，一切順利收工，「學習處理每個工作，謝謝大家還是很照顧我，不要在乎長在別人身上的嘴。」

Gino昨在臉書曬出站在後台看著前方舞台，透露一段時間了，再回到主持崗位，還是很喜歡主持。（翻攝自Gino臉書）

而孫德榮也留言給了10字忠告：「加油！虛心謙虛接受一切。」

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Gino這一年把重心放在拍自媒體影音也跑節目通告，更經營副業，前陣子曬出開藍寶堅尼休旅車影片，自稱開始跑Uber，但他解釋這是開玩笑，錄製影片讓大家會心一笑，並沒有真的藉此賺外快。

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