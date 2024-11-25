Team Taiwan！2023年3月10日經典賽台灣對義大利誕生

世界棒球12強賽冠軍戰，台灣隊以4比0完封日本隊。（記者陳志曲攝）



林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣隊24日晚間在世界棒球12強賽奪下冠軍，日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫表示，台灣隊對勝利執著，是日本隊所沒有的，殺進4強隊伍中，不論是對勝利的渴望，還是啦啦隊應援力度，台灣絕對是第一。

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作家朱宥勳也在臉書發文說，看到有些北七（指笨蛋）聽到「Team Taiwan」就不開心，他的心情就更好。他指出印象中，「Team Taiwan」這個詞，完全是球迷自發喊出來，不是任何組織或單位的策劃，更表示：「這是在2023年3月10日經典賽預賽，台灣對義大利比賽誕生。」

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那場比賽，朱宥勳人就在現場，他和多數球迷一樣，抱著不期不待輕鬆看球心情入場，「沒想到，在張育成、吉力吉撈．鞏冠開轟的帶領下，台灣成功擊敗義大利。」

當時比賽結束，朱宥勳從外野觀眾席離開，忽然聽到場中傳來球迷們一致口號聲浪：

Team Taiwan！

Team Taiwan！

Team Taiwan！

朱宥勳說，在那之前，雖然不喜歡「中華台北」或「CT」這個名字，但也從沒能一起喊出另外一個名字；但在那一刻起，「Team Taiwan」成為了所有球迷都能驕傲、不彆扭的自稱。

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這次台灣隊奪冠，朱宥勳認為Team Taiwan就自然而然成為所有勝利歡呼的一部分，他認為這個勢頭再發展下去，「Team Taiwan」很快就會變成「區分你是不是球迷」的關鍵符號，「誰要是在這種場合喊CT，喊中華台北，那就等於是在告訴大家：你是個假球迷，只是來蹭的，根本不是我們自己人。」

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