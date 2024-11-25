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娛樂 最新消息

真的沒有台灣隊！12強賽海報遭冠軍打臉 蔡阿嘎揭開殘酷真相

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣隊創下紀錄，昨晚在世界12強棒球賽擊敗日本隊奪下勝利，是台灣在國際賽3大賽的首次冠軍，諷刺的是，12強的官方海報卻沒有放台灣球員的照片，網紅蔡阿嘎也在社群揭開殘酷真相。

蔡阿嘎故意下跪幫日本隊應援，最後台灣隊奪下勝利。（翻攝IG）蔡阿嘎故意下跪幫日本隊應援，最後台灣隊奪下勝利。（翻攝IG）

熱愛棒球的蔡阿嘎，帶著老婆二伯與兩個兒子飛到日本為了台灣隊應援，只是昨晚他沒有買到門票，仍拿著毛巾在場外應援。

蔡阿嘎有著「反指標體質」，於是他拿著日本的毛巾在場外下跪，幽默表示：「沒有票也要跑來東京巨蛋場外，來幫日本9下的最後反攻集氣！嘎哥的力量都給你們！給我撐住啊日本！」

蔡阿嘎與12強的官方海報合照。（翻攝IG）蔡阿嘎與12強的官方海報合照。（翻攝IG）

最終蔡阿嘎的「反指標體質」發威，台灣隊完封日本奪下最後勝利，而他在場外看到了12強的官方海報，還發現真的沒有台灣隊的照片。

蔡阿嘎表示：「12強的官方海報真的沒有放我們的球員，嗯沒關係，因為他們是後面的11強！」證明台灣隊以實力來說話，照樣風光奪下世界冠軍。

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