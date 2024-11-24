吳君如示愛李安十指緊扣！爆借位吻許光漢：他主動的

《我談的那場戀愛》監製陳慶嘉（左起）、導演何妙祺、吳君如、陳輝虹祺開心舉杯。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕吳君如以《我談的那場戀愛》入圍金馬影后，昨天卻敗給了29歲的新生代港星鍾雪瑩，但她今天（24日）凌晨出席慶功宴表示仍然開心，直呼就像參加派對一般；而導演李安現身後，吳君如激動送上擁抱、十指緊扣，並希望未來能夠有與李安合作的機會，「什麼時候找我拍電影？」

吳君如直呼參加金馬就像來到派對一樣。（記者陳奕全攝）

59歲的吳君如今天凌晨出席慶功宴，明顯看出有些疲倦，且她清晨5點就要搭機離台，快閃行程十分勞累。不過她看到李安之後完全「復活」，頻頻用粵語告白「我鍾意你（我喜歡你）」，還與李安勾肩搭背玩自拍。吳君如稱非常佩服李安，「為什麼你能得到奧斯卡2次？我不停跟陳可辛說，你要跟導演學習。」

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吳君如分享與許光漢借位接吻的內幕。（記者陳奕全攝）

吳君如在典禮上與許光漢借位接吻引發討論，甚至被大讚是金馬最高潮。吳君如大讚許光漢很可愛，且借位接吻還是許光漢主動提出，幽默說道：「不然我原本不打算借位！」至於老公陳可辛是否會吃醋？吳君如笑說：「我老公沒說什麼呢，他能說什麼呢？演員就是這樣！」

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