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娛樂 最新消息

金馬獎座有多重？王若琳得獎 製作人老爸實測畫面曝光引起驚呼

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作歌手「Joanna」王若琳曾得過金曲獎評審團獎、最佳國語專輯等獎項，昨（23日）晚則在金馬獎典禮上以《鬼才之道》主題曲《鬼才出道》擊敗安溥等對手，贏得最佳原創電影歌曲，製作人老爸王治平第一時間在社群發文祝賀。

王治平秀出女兒的金馬獎獎座。（翻攝自臉書）王治平秀出女兒的金馬獎獎座。（翻攝自臉書）

看到女兒贏得金馬獎肯定，並在典禮上獻唱，王治平發文：「恭喜Joanna，妳是最棒的！」以女兒為榮的王治平，今天則分享他實測金馬獎獎座重量的結果，引起網友驚呼。

王若琳（中）得到金馬獎，老爸王治平（左）以她為榮。（資料照，Legacy提供）王若琳（中）得到金馬獎，老爸王治平（左）以她為榮。（資料照，Legacy提供）

王治平秀出女兒的金馬獎獎座，並分享兩張體重計上的數字，他談到：「沈甸甸的金馬比金曲有份量的多，磅秤不讓我秤獎座，我只好學曹沖，那看官們知道多重了吧？如果再精準一點，還要扣掉iPhone 11加殼。」

王治平的體重。（翻攝自臉書）王治平的體重。（翻攝自臉書）

王治平拿著獎座的重量多出3公斤。（翻攝自臉書）王治平拿著獎座的重量多出3公斤。（翻攝自臉書）

從體重計上看來，王治平個人體重是82.3公斤，若是加上他拿著金馬獎獎座站上體重計，重量則是85.35公斤，因此一座金馬獎座，重量大約有3公斤，難怪王治平說比金曲獎獎座更有份量。

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