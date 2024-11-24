楊謹華傳授鍍金撇步 夏于喬無緣奪影后怒怨：都妳害的

〔記者李紹綾／台北報導〕夏于喬以《小雁與吳愛麗》首度叩關金馬61影后，最後敗給了港星鍾雪瑩，會後出席慶功宴，受訪時忍不住抱怨起好友楊謹華。

夏于喬坦言，沒得獎不會太失落，「能入圍已經很開心了，其他4位入圍的電影我都看過，每一個角色都超級難，看了她們的演出，都讓我很驚豔，我就五分之一的機會，沒得獎心情反而比較放鬆。」然而一切都得怪楊謹華，她說：「謹華今年得到金鐘獎女配角，她鼓勵我要先向宇宙喊話，我就被她說服，睡前拉著老公大喊『我要得獎』」然而典禮結束後，她收到楊謹華傳訊詢問：「難過嗎？」她沒好氣回：「還不都是妳害的，我本來心情很平靜、放鬆的，結果大喊完更緊張。」一旁獲女配角的楊貴媚開示說：「妳要學學我，每一個人對我的祝福，我都說『謝謝，我收了。』」

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小雁與吳愛麗金馬慶功。（記者潘少棠攝）

夏于喬分享，在典禮上見到很多導演，都有上前打招呼聊天，希望未來能有合作的機會，打趣說：「除了跟先生林書宇之外，很怕大家以為，我只演他的戲，其實沒有，我只演他這一部戲，以後還是希望多跟他其的導演合作。」然而讓她感到可惜的是，《小雁與吳愛麗》的印度籍攝影師，「攝影師是印度人，他已經連續4次入圍金馬，從印度飛來參加4次金馬，每一次都沒有得，已經拿了3個電鍋，本來很期待，希望他明年可得獎。」

《小雁與吳愛麗》獲8項提名，最後僅抱回女配角獎，導演林書宇直言：「我當然會有點失望，可是想說我們也都第1次入圍。」透露頒發最佳女主角時，他握著老婆夏于喬的手說：「我們好好享受這一刻。」因為前幾年遇到疫情，他煩惱著「我到底要寫什麼劇本？」看到這部片被大家看到，「媚姐拿獎、城哥入圍，這些都很感恩，都是很棒的經驗。最後一定要感謝我的最佳女主角夏于喬，感謝她走進我的生命裡。」

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