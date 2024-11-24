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娛樂 最新消息

薔薔野外激戰台大生！ 「激情女上」嗨喊：趕快就地解決

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「薔薔」林嘉凌從《我愛黑澀會》走紅，近年跨足當YouTuber，率真的形象讓她深受粉絲喜愛。她日前接受節目「哈哈台」訪問時自爆，她曾在今年走鐘獎典禮舉辦的地方（台大體育館）壞壞過，更加碼爆料，曾在大安森林公園野戰，嗨喊「趕快就地解決！」

薔薔笑說「趕快就地解決」。（翻攝自YT）薔薔笑說「趕快就地解決」。（翻攝自YT）

薔薔透露，自己和前男友曾在台大體育館壞壞過，「它有一個斜坡都是樓梯，有一次在那個樓梯間，然後男朋友在下面，我坐在他身上......」她還模仿起當時的動作，「只要一回頭，就看到一個人站在那裡！這個就是我的一個非常有紀念價值的事發地，在那個走鐘獎，就是我打砲過的地方。」

薔薔帶著主持人們到當時「激戰」的現場，主持人看後直呼，「這裡很開放欸！路邊的人都看的到！」薔薔對此解釋，當時已是晚上10點，已經沒有燈了。另外，主持人也好奇，為何會想在這邊發生關係，她則說明，這邊離家近，過馬路就到，「趕快就地解決嘛」，更加碼自爆「大安森林公園也打過！」

薔薔還說，「以前有搞過一個機械組的台大學生，但他帶我去裡面XX，在這邊賣X很多次啊，搞了非常多亂七八糟都在台大！我們雖然沒念過，但是在這邊有留下過！」主持人開玩笑說，「對啊，你也是有上過台大欸！」

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