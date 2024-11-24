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吳慷仁快閃金馬！感性發文：批評是做得更好的動力

吳慷仁對電視機裡的楊貴媚比出大拇指。（翻攝自吳慷仁臉書）吳慷仁對電視機裡的楊貴媚比出大拇指。（翻攝自吳慷仁臉書）

〔娛樂頻道／台北報導〕吳慷仁昨天（23日）出席金馬獎頒獎典禮，典禮結束後他發文祝賀《有生之年》的母親楊貴媚，開心喊「我媽又得獎了」。

吳慷仁此次臨時出席金馬，沒有走紅毯，也沒能接受媒體採訪，與林品彤頒發完最佳女主角之後，就結束這次金馬任務。

他在典禮結束後在臉書發文，分享參加金馬的心得感想，認為同類的人是會互相吸引的，「我在工作上，很容易會碰到，保持熱情和初心的人。剛剛在後台，看到的每一個工作伙伴，每次在工作的時候，感受到他們也是如此的用心努力要把我們本分的事情做好。」

吳慷仁常常覺得，「當你這樣努力的時候，身邊的不同部門的人，無論是為你打光、遞來紙巾、甚至是給你一句批評，都可能會是你做得更好的動力。」

他認為無論來自哪個劇組，「有機會靜下心來看的時候，會感覺到每一個部門的人，無論攝影、燈光，表演，他們做的事情，都是很迷人的…值得被尊重的。這就是影視工作的魅力吧。」

吳慷仁直呼總算趕上頒獎，「接下來就要進入下個工作，相信吸引力法則，會帶來美好的力量。下個作品見。」

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