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娛樂 最新消息

金馬61》劉冠廷主持口誤遭罵爆！ 妻孫可芳心疼曝內幕：都沒睡覺

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第61屆金馬獎頒獎典禮已於23日落幕，劉冠廷首度獨挑大樑擔任主持人，卻因為結尾說錯一句話引來許多負評。不過，他在背後的努力付出，都被老婆孫可芳看在眼中，她以兒子「小太陽」的口吻透露，這段時間「ㄅㄚㄅㄚˋ（爸爸）」準備主持的過程。

第61屆金馬獎主持人劉冠廷。（記者王文麟攝）第61屆金馬獎主持人劉冠廷。（記者王文麟攝）

孫可芳在家一邊照顧小孩、一邊打開電視收看金馬獎。她以小太陽的口吻透露，無論是哪段串場，老公都練習了非常久，「家裡每天都有紅色球球飛來飛去，球球常常砸到地墊或媽媽，就是不會砸到我。」

為了準備台上要講的台詞，劉冠廷常常對著空氣講話，「清晨就出門拍攝工作，工作完接著排練，半夜才帶著佈滿血絲的雙眼回家」，每天都沒什麼睡。到了典禮前一晚他更是緊張到失眠，小太陽似乎感受到家裡氣氛不尋常，一整晚哭鬧好幾次，甚至大了兩次便，都是劉冠廷親自幫兒子洗屁屁、換尿布。

值得一提的是，劉冠廷最後把金馬62見講成「金馬26」，孫可芳剛說完他絕對會緊張到最後一刻，讓她驚呼，「連突然當機都真的很突然，真是充滿驚喜的人」，如今，劉冠廷終於卸下重責大任，雖然外界都認為這是最吃力不討好的工作，但看在家人眼中，他仍是閃閃發亮的人，「金馬ㄅㄚㄅㄚˋ辛苦了，好帥！」

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