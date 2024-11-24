韓諧星成龍驚傳過世 「真成龍」一度成熱搜

南韓諧星成龍個人頻道及IG最近持續湧入粉絲留言表達哀悼，希望他能安息。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓搞笑諧星成龍（성용）22日驚傳過世，享年35歲，他生前常在YouTube頻道「threecombo」客串，12天前影片中還可見到成龍身影，沒想到竟傳去世消息，官方也出面證實，但死因並未公開。

諧星成龍過世消息，這2天成為香港發燒話題，據香港《星島日報》報導，「成龍死訊」引起華人網路界轟動，粉絲紛紛留言哀悼：「安息吧！」因他與武打藝人成龍撞名，一度引起各界議論紛紛，有人誤以為是「真成龍」，驚喊「天大的新聞」，後來仔細一看，才知過世的是韓星成龍和華人圈的成龍撞名。

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華人圈武打藝人成龍。（翻攝自微博）

由南韓喜劇演員所組成YouTube頻道「threecombo」，擁有27萬訂閱數，幽默詼諧風格深受粉絲喜愛。其中一位35歲諧星成龍突傳過世消息，官方也已證實「成龍離開了」，「成龍已經離開這個世界了，喜愛成龍的粉絲們，請為他祈禱去到更好的地方，盼望對於成龍最後不要過度的揣測，再次向遺屬致上最深的哀悼之意。」

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