神曲《奇蹟》台灣首唱！GRe4N BOYZ嗨翻2000台粉

GRe4N BOYZ。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本金曲製造機「GRe4N BOYZ」今（23）日在新莊Zepp New Taipei開唱，他們獻上出道17年來在台的首度演出，吸引2000名鐵粉到場朝聖，團長HIDE嗨聲大喊「台北一起嗨吧！」揭開演唱會序幕，在演唱神曲《奇蹟》時，更是引爆全場歡呼。

GRe4N BOYZ。（大鴻藝術提供）

GRe4N BOYZ由HIDE、navi、92、SOH組成，所有成員都擁有牙醫執照，為了兼顧醫師工作和音樂活動，4人決意以隱藏面貌的方式進行演出，他們開場為台下歌迷帶來《怪物》、《綠色》、《KARAKARI》、《勝利的凱歌》、《道》，以及他們為NEWS作詞作曲的《weeeek》等26首熱門歌曲，鐵粉們也開心揮舞著代表色綠色的手燈與毛巾回應表演，氣氛熱烈。

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GRe4N BOYZ。（大鴻藝術提供）

本次巡演內容主打沈浸互動，表演背景故事裡更加入「CUBE（方塊）」巧思，敘述怪人「魔術方塊伯爵」設下謎語遊戲，若答錯將要把全世界分解為方塊，而GRe4N BOYZ則勇敢挺身以歌對抗，曲間亦穿插了許多台上下互動，如希望台下觀眾解救不小心落入陷阱題而被分解為方塊的團員，眾人得從從客席區齊心合力將四色大球接力傳到舞台上等有趣環節，讓歌迷們不但可以享受音樂還能實際參與表演互動，足見製作團隊的巧思。

GRe4N BOYZ。（大鴻藝術提供）

而在危機成功解除後，4人也感性表示：「不論是歌曲還是GRe4N BOYZ，都是從友誼開始的。在場的每個人都是不可取代的一份子，大家齊聲合唱吧！」帶來了演唱會本篇的最後一首歌《U R not alone》，溫暖有力的歌聲傳遍會場所有角落，讓許多歌迷感動落淚。

安可時，4位團員一一表達了對長久以來支持他們的歌迷的感謝之情，SOH表示對於換團名雖然感到不捨，但還滿開心的，「因為新團名『GRe4N BOYZ』是從舊名『』中衍生而出的，所以對我們來說也是代表全新的開始！」而navi也表示：「取名GRe4N BOYZ就是希望可以不要忘記少年時的初衷，我們會一直走下去，對於與各位的深深羈絆，真的非常感謝。」

GRe4N BOYZ。（大鴻藝術提供）

92則向現場觀眾呼籲「請大家一定不要忘記最重要的事物，繼續與我們一起往前邁步吧」，HIDE許下承諾，「接下來我們會以比『GReeeeN』還要長久的時間，用『GRe4N BOYZ』的身份來陪伴所有歌迷朋友」，語畢送上新歌《少年》，演唱到最高潮處還驚喜噴發彩帶，引發歌迷歡聲尖叫，為今晚演唱會劃下圓滿句點。

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