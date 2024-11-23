金馬61》施名帥《角頭》猛奪最佳男配角！爽喊「金馬獎是我的！」

最佳男配角施名帥。（新聞攝影組攝）

〔記者許世穎／台北報導〕第61屆金馬獎頒獎典禮今（23）晚舉行，最佳男配角由《角頭─大橋頭》施名帥擊敗曾國城、李康生、莫子儀、「春風」洪瑜鴻拿下。

首次加入「角頭宇宙」的施名帥在片中是剛出獄的混混，心思縝密，常替身邊的人著想，又是好哥哥，為了給家人更好生活，不惜鋌而走險，除了生猛演技，還有「一打十」的動作場面，道地的台語讓人更加入戲，面臨生死關頭的爆發力，予人印象深刻。

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施名帥開心在台上大喊：「金馬獎，是我的！」（台視提供）

施名帥上台時激動感謝金馬獎、謝謝評審，也謝謝所有造夢的人，謝謝所有想像力，「沒有想像力我不會站在這裡，謝謝各位前輩們引領我們這部電影」。同時感謝包括王陽明、懷秋、鄭人碩、張再興等所有演員。

施名帥最後不忘謝謝家人，「我沒有什麼時間可以陪伴你們，謝謝我老婆朱芷瑩，妳在我什麼都沒有的時候就相信我的才華」更稱她亦師亦友陪伴他度過辛苦的日子，而在台下的朱芷瑩早已淚濕。

最後施名帥感性表示：「我是一個演員，也是一個造夢的人」更引用片中台詞，改成「金馬獎，是我的！」

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