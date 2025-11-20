自由電子報
娛樂 最新消息

吉星高照！11月下旬「雙星順行」～12星座「乘運而上」預備備……

塔妮婭老師提醒，過了11月下旬，天象將迎來「順行」大利多，想轉運、乘運而上，要把握良機。（塔妮婭老師提供）塔妮婭老師提醒，過了11月下旬，天象將迎來「順行」大利多，想轉運、乘運而上，要把握良機。（塔妮婭老師提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕11月初遇上「五星逆行」，12星座都不是很好過，星座專家塔妮婭老師解釋，尤其是前天遇上Cloudflare大當機，X、ChatGPT全卡住，不少網站全掛點……也讓人見識到「水星逆行」的強大威力！

值得慶幸的是，過了11月下旬，天象將迎來「順行」大利多，其一是11/28水星將恢復順行，其二則是11/30土星順行至雙魚，12星座的朋友們都有機會一步一步地打怪破關，一樣一樣地解鎖成就。

塔妮婭老師提醒，「下定決心」的時間點就落在11/22（六），這天也剛好遇上24節氣中的「小雪」，生活主場景將揮別較低迷的能量場，進入較為自由歡樂的氛圍，建議12星座的朋友要保握良機，用樂觀且全新的視角去看待周邊人事物，更能「乘運而上」，一路順到2026！

 

♈牡羊座

．星象影響：放下對過去的恐懼，接納自己與他人的不完美。

．轉運秘訣：接觸並學習神祕學、宗教、身心靈等療癒方式，得到智慧與成長。

 

♉金牛座

．星象影響：在團體中發揮專業能力，獲得別人的尊重與認可。

．轉運秘訣： 設定短、中、長期目標與實際行動規畫，方能夢想成真。

 

♊雙子座

．星象影響：在事業上或專業領域裡，得到實質肯定或好名聲。　

．轉運秘訣：有紀律、有耐心，按部就班是有效提升身分與地位的不二法門。

 

♋巨蟹座

．星象影響：思想與價值觀的重塑，內在信念定錨與實踐。

．轉運秘訣：報名有系統的進修課程與每日的自我反思，找到人生真理和方向。

 

♌獅子座

．星象影響：他人的錢財與財務管理，或投資、保險等，傳來好消息。

．轉運秘訣：學習靠自己創造資源，透過自我控制能得到獲利和報酬。

 

♍處女座

．星象影響：婚姻或與他人關係裡的壓力，出現轉機與理解。

．轉運秘訣：培養責任心和建立對他人的信任感，把握具權威的合作機會。


♎天秤座

．星象影響：生活日常和工作領域，終於有了喘息與鬆口氣的感受。

．轉運秘訣：建立健康作息和規律習慣，能帶來好運能量。

 

♏天蠍座

．星象影響：戀愛關係或子女關係，出現互相了解重修舊好的機會。

．轉運秘訣：嘗試自我表達與展現才華，找到發光發熱的舞台。

 

♐射手座

．星象影響：家庭課題或居住環境，出現修復和重建的契機。

．轉運秘訣：學習表達出愛與關心，得到心靈與實質上的安全感。

 

♑摩羯座

．星象影響：開始尊重不同觀點並開始理解周邊的人事物。

．轉運秘訣：精進實用的生活知識與溝通技巧，得到有力貴人。

 

♒水瓶座

．星象影響：克服對於金錢的不安與匱乏的情緒。

．轉運秘訣：培養扎實技能和謹慎的長期理財，有機會累積可觀的財富。

 

♓雙魚座

．星象影響：走出自我懷疑和過度承擔的負面迴圈。

．轉運秘訣：學習平衡自我與責任，放膽感受玩樂和享受帶給你的正能量。

【塔妮婭老師 專家小檔案】

．專長：靈魂占星（星座）、塔羅占卜、寵物溝通、生命靈數、數字占卜、盧恩符文占卜、五感頌缽調頻、催眠療癒、七脈輪精油療癒、臼井靈氣能量療癒
．經歷：美國NGH國際催眠師、美國IACT催眠治療師、臼井靈氣高階療癒師、美國NAHA國際芳療師、五感調頻頌缽音療師、潔客幫專任寵物溝通師

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

