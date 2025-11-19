「叫小瑋X館嫂」無剪接錄音流出！ 館長認房事不順

館長近日陸續反擊前員工爆料都是抹黑。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「館長」陳之漢遭資深員工李慶元（網稱大師兄）毀滅式爆料，指握有他的性愛影片之外，更透露館長曾要助理小瑋和館嫂發生性關係。館長多次在直播中痛斥造謠、抹黑，全面否認爆料。

17日館長直播公開離職員工「Ray」私訊，對話中顯示他被總監吳明鑒「凹8萬」，又被小瑋霸凌導致嚴重憂鬱症、2度離職，吳明鑒隔天發長文反擊，強調很多事「不是我做的，不要塞到我身上」。

請繼續往下閱讀...

據爆料，有員工出面指控館長曾要求小瑋傳送私密照片供其夫妻生活助興，甚至開玩笑說「叫小瑋去X老婆」，昨完整未剪接錄音檔流出，對話中，館長稱早年因夫妻生活房事不順，才與老婆聊天開玩笑說：「叫小瑋來X老婆。」他澄清：「這些話只是增添趣味方式。」

館長也在流出錄影檔中，回憶2016、2017年間曾向小瑋提及自己罹患憂鬱症和夫妻生活出現問題，心理承受極大壓力，館長鄭重表示：「從未要求小瑋做出任何越界行為。」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法