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金馬61》鄭佩佩獲金馬獎終身成就紀念獎！李安謝她「主動為章子怡餵戲」

終身成就紀念獎：鄭佩佩。（台視提供）終身成就紀念獎：鄭佩佩。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕2024金馬獎「終身成就紀念獎」為今年7月病逝的「一代俠女」鄭佩佩，她以一代武打女星形象深入人心，影視生涯跨越光輝60載，演了武俠電影《大醉俠》的「金燕子」後奠定螢幕女俠地位，之後在李安執導的電影《臥虎藏龍》飾演「碧眼狐狸」，並以此獲香港電影金像獎最佳女配角殊榮，曾合作電影《臥虎藏龍》的導演李安今擔任獻獎嘉賓。

李安回憶當年拍《臥虎藏龍》，當時楊紫瓊拍了一整天情緒崩潰的戲，後來虛脫被架出去，他要準備拍章子怡戲份時，楊佩佩跳出來拍了拍他的肩膀，跟他說「我來」，李安感動說：「她主動為年輕演員餵戲，從章子怡生動表演可以看出鄭佩佩的戲演得多好。」

終身成就紀念獎：鄭佩佩。（台視提供）終身成就紀念獎：鄭佩佩。（台視提供）

李安提到小學五年級第一次在大銀幕看到鄭佩佩主演的電影《大醉俠》，鄭佩佩英姿煥發的角色讓他印象深刻，後來只要鄭佩佩演出的電影，他家都會去看，後來鄭佩佩在他執導的《臥虎藏龍》飾演反派角色「碧眼狐狸」，他表示：「這是讓我深深同情的角色，她演出的人性，超越我對反派和武俠的想像。」

他讚賞鄭佩佩是個出色的演員，無論是武俠片、文藝片、歌舞劇和喜劇都有精彩表現，也保有典型老一配的工作態度，除了尊重導演，對劇組所有人也都一視同仁。

終身成就紀念獎：鄭佩佩。（台視提供）終身成就紀念獎：鄭佩佩。（台視提供）

頒獎典禮上，鄭佩佩的4個兒女一起登台代表媽媽領獎，淚憶媽媽除了影視成就，也高舉金馬獎座，向天上的鄭佩佩喊話：「媽媽，這是給妳的！」女兒原和珍指出，如果媽媽現在還在世，4個兒女一定會陪她見證這時刻，因為他們都替媽媽感到驕傲，「在我們眼底，她已經獲得終身母親成就獎。」場面令人動容。

小女兒原子鏸則說媽媽的幽默感和一般人很不一樣，「就算不開口也很好笑」，她回想自己有次曾和媽媽說要去看《SUPERMAN（超人）》，媽媽反問她為何要去看，「我就是SUPERWOMAN（女超人）。」

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