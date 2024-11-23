（影）AV女優有嚇到 石川澪宣布不再親自收禮物

日本AV女優石川澪宣布從2025年1月1日就不直接收受粉絲的禮物。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV女優石川澪被粉絲送的大膽禮物嚇壞了，昨（22）日在社群發聲明，表示未來不會接受粉絲直接送的禮物。石川澪先前在活動上收到粉絲親手交給她噁心的禮物，她不想讓噩夢重演，所以才高到宣布。

接下來的幾個月，石川澪將會接受粉絲直接送的禮物，但卻會由工作人員代為轉交。（翻攝自IG）

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石川澪在聲明中表示，從明年1月1日開始粉絲在活動中禁止送禮物給石川澪，只能將禮物寄送到公司。由於石川澪今年還有3場活動，是粉絲親自送禮物的最後機會，不過，石川澪不會親自接收，會透過工作人員轉交。

身為AV女優經常收到體毛、不雅照是家常便飯。（翻攝自IG）

先前曾有狂粉送給石川澪噁心的東西，例如體毛、不雅照，不過到底是什麼禮物讓石川澪抗拒直接從粉絲手上接過來，她本人並未表明。

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