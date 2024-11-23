梁朝偉同框黃仁勳！獲頒榮譽博士 劉嘉玲台下狂拍尪

梁朝偉（左）和黃仁勳（右）同台接受香港科技大學頒發榮譽博士學位。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕影帝梁朝偉今（23）獲香港科技大學頒發人文學榮譽博士學位，同場還有輝達（Nvidia）創辦人兼行執行長黃仁勳。梁朝偉上台致詞分享當42年演員的心得，而妻子劉嘉玲也現身台下，且拿著手機狂拍老公，典禮結束後更火速在IG上傳梁朝偉和黃仁勳合照，恭賀兩人。

劉嘉玲（右）到場參與梁朝偉（左）的光榮時刻。（翻攝自IG）

梁朝偉獲頒榮譽博士學位後，在台上以全英文分享成為演員42年的心得，認為當一位好演員的秘訣就是要保持初心，把每一次工作當成第一次來做，並且要在機會來臨時全力以赴。表示自己從影以來，憑藉鬥志、訓練和努力，再加上很多的幸運，才能得到今天的成就，另外就是不讓成就或驕傲拖垮自己，要追求更好更大的進步。

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劉嘉玲在IG分享梁朝偉（右）和黃仁勳（左）的合照。（翻攝自IG）

典禮直播的鏡頭也掃到坐在台下的老婆劉嘉玲，身穿一襲紅洋裝的她認真聆聽，不時拿起手機狂拍老公，可見她感到相當驕傲。事後，劉嘉玲也在IG發文開心寫下「恭喜梁博士」，並曬出梁朝偉與黃仁勳的合照，恭賀他們獲得學位。

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