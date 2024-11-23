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黃曉明出席活動遭粉絲「動手扯頭髮」 痛到大叫畫面流出

黃曉明近期風波不斷。（翻攝自微博）黃曉明近期風波不斷。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星黃曉明近期認愛網紅葉珂後風波不斷，日前才在宣傳新片《戴假髮的人》時鞠躬道歉，後來又遭外界質疑是戴假髮的他，在活動中竟遭一名小女孩當場拉扯頭髮，讓他痛得一度大叫，引起討論。

黃曉明先前因為後腦杓出現明顯分層，遭懷疑是戴假髮，而在日前為新電影《戴假髮的人》宣傳時，一名小女孩好奇詢問，「為什麼你在電影裡沒有頭髮，而現在就有頭髮了，可以讓我摸一下嗎？」黃曉明也大方讓女孩上台，開玩笑表示「你拔兩根回去留作紀念」，沒想到女孩毫不留情地用力扯黃曉明的頭髮，讓他痛得大叫出聲。

黃曉明遭大力扯頭髮痛到叫出聲。（翻攝自微博）黃曉明遭大力扯頭髮痛到叫出聲。（翻攝自微博）

不過黃曉明並沒有為此動怒，只是親切和小女孩說，「寶貝，沒事挺好的」，表示自己為了電影中要營造禿頭髮型而剃髮，所以才會戴假髮上綜藝節目，除此之外，偶爾也會為了造型好看而戴髮片，不過他強調活動當天是真頭髮，說完還特地扯了自己頭髮，證明是真髮。

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