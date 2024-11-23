五月天阿信半夜揪「妹」直播！畫面流出驚喊：她們都很瘋

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天昨晚在上海舉辦演唱會，主唱阿信演出後沒休息，半夜驚喜開了直播，原來是跑到健身房突襲愛徒「BOOM！怪物星人」的排練，非常認真。

由琳誼、小魏、小V、溫妮合組的「BOOM！怪物星人」，今天將在怪星音樂祭上海站表演，為了演出半夜仍在排練。

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阿信深夜突襲直播。（翻攝IG）

而阿信邊直播邊跟著哼唱「BOOM！怪物星人」的歌曲，看著她們從創作歌手轉型成唱跳女團，內心有許多感動。

阿信在直播中談到：「她們出道一年了，從去年不會跳舞，到現在有一些些的進步，真的不容易，當初被我強迫去跳舞，心中可能也是一千個問號。」打趣歌迷若看到五月天都在練舞，應該也是這樣的想法。

小魏幫琳誼按摩，讓阿信看了很好奇。（翻攝IG）

有趣的是，「BOOM！怪物星人」練舞到一半，小魏突然開始幫琳誼按摩上演「推拿秀」，阿信感到非常好奇，更爆料這4位團員都是人來瘋，「製作這個女團要保持最遠的距離，因為她們都很瘋。」

阿信大半夜突襲直播替愛徒宣傳，也向歌迷送上問候，「大家一切都還好嗎，今天是高雄還是台南地震，希望大家一切都好。」

「BOOM！怪物星人」半夜為了演出排練。（翻攝IG）

阿信透露這陣子追劇看了《玫瑰的故事》、《怒嗆人生》，也表示：「大家都說《影后》很好看，之後會來看《影后》。」

至於五月天下月將在桃園棒球場舉辦的5525「回到那一天」25週年巡迴演唱會，其中包含了跨年場次。

阿信搶先預告，「我知道很多人看過了高雄跟台中，這次會準備一些特別的東西給大家。」他也感謝了團隊與粉絲，「因為有你們的存在，每一場演唱會才會有光。」

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