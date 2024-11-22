硬起來！畢書盡反擊爆料今天正式提告 對象包括前女友
畢書盡（資料照，索尼提供）
〔記者陽昕翰／台北報導〕畢書盡不滿網上的惡意爆料，心疼妻女受到委屈，今天硬起來正式委請律師提告，據悉對象包括數名網友，還有在網上發文的前女友在內。
畢書盡的委任律師，今（22日）中午親自遞交刑事訴訟狀書至台北地檢署，針對多位網友在網路散播不實言論正式提告。
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經紀公司聲明如下：
關於近日在網路上惡意中傷誣衊本公司藝人畢書盡一事，我們原本期待謠言止於智者，但愈來愈多誇張且不實的言論，已經嚴重傷害藝人的名譽，決定委由翰廷法律事務所追究法律責任。
畢書盡的委任律師進行相關蒐證工作，針對多位網友在網路上恣意散播畢書盡不實言論，辱罵、指摘及傳述足以貶損告訴人之人格及社會評價之事，涉嫌誹謗及公然侮辱等罪，完成刑事訴訟書狀，於今日（11/22）中午由律師親自遞交台北地檢署，依法提起刑事告訴，以維護藝人權益，並懲網路誹謗之歪風。
籲請網友自重，切勿以訛傳訛，或者任意散佈不實謠言，也懇請媒體謹慎報導內容，以免觸法。
Fortune Chord.
2024年
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