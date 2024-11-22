郭碧婷驕傲喊「懷孕生子很美好」 網點1關鍵掀兩派論戰

郭碧婷（左）與向佐婚後育有2子。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星郭碧婷憑藉出演電影《小時代》走紅，於2019年嫁給香港男星向佐，婚後育有2子，日前她登上中國節目聊到懷孕生子的話題，郭碧婷驕傲表示「覺得懷孕、生子是一件很美好的事」，一番話意外引發討論。

郭碧婷日前在中國旅遊實境節目《心動一千一百公里》中聊到，如果下輩子可以選性別的話，她會比較想當男生，提到小時候一直覺得自己比較像男孩，也經常羨慕男性不用感受到生理期帶來的疼痛，一旁嘉賓聽到便跟著附和「（男性）也不用承擔懷孕」，不過她對此則抱持不同看法，身為人母的她笑著說，「不會，我覺得懷孕生子是一件很美好的事，因為男人做不到，孩子是妳的骨肉心血造出來的，這是一件造物者很神奇的事情」。

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郭碧婷吐露為人母的心聲，意外引起網友討論。（翻攝自微博）

郭碧婷的一番言論曝光後，立即在網上掀起討論，不少人大讚郭碧婷的想法，「看著外表柔弱，但沒想到內心如此堅韌」、「這才是真愛孩子的媽媽吧」，但也有人反駁認為，「有錢有閒生娃自然好，普通人就不一樣了」、「那是因為她不用上班」、「有錢生有錢養有人帶，有公婆寵愛，當然幸福啦」。

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