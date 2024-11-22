金馬61》曾國城露屁股入圍！關注台美棒球賽：比到哪了？

春風（左起）、曾國城、李康生、莫子儀、施名帥出席金馬午宴，將在明天爭奪最佳男配角。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第61屆金馬獎頒獎典禮將在明天（23日）舉行，最佳男配角入圍者今天齊聚文華東方酒店參加午宴，曾國城今年憑藉著電影《小雁與吳愛麗》強勢入圍，他在片中露屁股的場景十分吸睛，曾國城今天笑說：「（衣服）我要一件一件穿回來！」

最佳男配角入圍者包括《默視錄》李康生、《餘燼》莫子儀、《小雁與吳愛麗》曾國城、《白衣蒼狗》洪瑜鴻（春風）、《角頭-大橋頭》施名帥。李康生、莫子儀都曾拿過金馬影帝，前者直呼很意外，因為距離上次拿獎已經11年前了，曾國城一聽直呼「我意外才合理多了吧」，他表示這次能夠用客家母語演出一個不是渣男的壞人，很有挑戰性，「講客家話很爽，沒穿衣服糗」，笑說可惜沒有情慾戲。

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曾國城雖然已是金鐘常客，但金馬入圍還是第一次，談到入圍金馬獎，曾國城直呼「太特別了，怎麼會這樣子，我未來要一件一件穿回來。」，他這次在片中露屁股，但說到露屁股，李康生才是大前輩，曾國城大讚李康生屁股很堅實，年輕時露比較年輕緊實，他則稱自己的屁股比較「澎潤」。一旁的春風自誇：「我（屁股）一定最好看！因為我有刺青！」透露後背有一大片日本武士，屁股上則刺有兩隻螃蟹。

曾國城一出場就變成主持人，接話反應超快。（記者胡舜翔攝）

莫子儀很開心能與好兄弟施名帥一起入圍，施名帥則笑說從小就看莫子儀的戲長大，「我是學弟啦，從小就看莫子儀演戲，他是我心中的榜樣。」對於獲得提名，春風笑說：「我意外，我全家都意外，接到電話以為出事了，我比較不像站在這裡的人。」

有趣的是，今天金馬午宴強撞世界12強棒球賽「台美大戰」，曾國城下台後詢問「現在比到哪裡了？」得知台灣領先後才終於鬆口氣，同樣是棒球迷的莫子儀，被問到會不會在典禮當天偷看台日大戰？他笑說：「不會吧。」

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