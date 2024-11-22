晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金馬61》曾國城露屁股入圍！關注台美棒球賽：比到哪了？

春風（左起）、曾國城、李康生、莫子儀、施名帥出席金馬午宴，將在明天爭奪最佳男配角。（記者胡舜翔攝）春風（左起）、曾國城、李康生、莫子儀、施名帥出席金馬午宴，將在明天爭奪最佳男配角。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第61屆金馬獎頒獎典禮將在明天（23日）舉行，最佳男配角入圍者今天齊聚文華東方酒店參加午宴，曾國城今年憑藉著電影《小雁與吳愛麗》強勢入圍，他在片中露屁股的場景十分吸睛，曾國城今天笑說：「（衣服）我要一件一件穿回來！」

最佳男配角入圍者包括《默視錄》李康生、《餘燼》莫子儀、《小雁與吳愛麗》曾國城、《白衣蒼狗》洪瑜鴻（春風）、《角頭-大橋頭》施名帥。李康生、莫子儀都曾拿過金馬影帝，前者直呼很意外，因為距離上次拿獎已經11年前了，曾國城一聽直呼「我意外才合理多了吧」，他表示這次能夠用客家母語演出一個不是渣男的壞人，很有挑戰性，「講客家話很爽，沒穿衣服糗」，笑說可惜沒有情慾戲。

曾國城雖然已是金鐘常客，但金馬入圍還是第一次，談到入圍金馬獎，曾國城直呼「太特別了，怎麼會這樣子，我未來要一件一件穿回來。」，他這次在片中露屁股，但說到露屁股，李康生才是大前輩，曾國城大讚李康生屁股很堅實，年輕時露比較年輕緊實，他則稱自己的屁股比較「澎潤」。一旁的春風自誇：「我（屁股）一定最好看！因為我有刺青！」透露後背有一大片日本武士，屁股上則刺有兩隻螃蟹。

曾國城一出場就變成主持人，接話反應超快。（記者胡舜翔攝）曾國城一出場就變成主持人，接話反應超快。（記者胡舜翔攝）

莫子儀很開心能與好兄弟施名帥一起入圍，施名帥則笑說從小就看莫子儀的戲長大，「我是學弟啦，從小就看莫子儀演戲，他是我心中的榜樣。」對於獲得提名，春風笑說：「我意外，我全家都意外，接到電話以為出事了，我比較不像站在這裡的人。」

有趣的是，今天金馬午宴強撞世界12強棒球賽「台美大戰」，曾國城下台後詢問「現在比到哪裡了？」得知台灣領先後才終於鬆口氣，同樣是棒球迷的莫子儀，被問到會不會在典禮當天偷看台日大戰？他笑說：「不會吧。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中