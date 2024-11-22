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娛樂 電視

曾莞婷犯傻「祕戀上司」 多次遭背叛...硬起來反擊了

〔記者李紹綾／台北報導〕曾莞婷在TVBS影集《祕書俱樂部》與製作人修杰楷再度合作，她近期演出影集《影后》備受討論，角色「潘茵茵」在光鮮外表下掙扎於內心迷失的矛盾感，無論是《影后》的潘茵茵還是《祕書俱樂部》的高双芸，都處於女性角色的最前線，挑戰既定的社會框架，讓觀眾感受到現代女性在多重壓力下的成長與力量。

曾莞婷（右）在《祕書俱樂部》與修杰楷相愛關係複雜。（TVBS提供）曾莞婷（右）在《祕書俱樂部》與修杰楷相愛關係複雜。（TVBS提供）

曾莞婷在《祕書俱樂部》哭著說道：「再怎麼聰明的女人，都是會犯傻的。」揪心的台詞看穿角色「高双芸」對愛情的迷惘，她與職場中的戀人、副總修杰楷有著一段充滿欺騙與隱瞞的複雜感情，這段關係不僅挑戰著她的道德界線，也迫使她重新審視自己的個人價值觀。

曾莞婷（右）在《祕書俱樂部》與修杰楷（左）談職場戀愛。（TVBS提供）曾莞婷（右）在《祕書俱樂部》與修杰楷（左）談職場戀愛。（TVBS提供）

有別於《影后》為事業放棄愛情的潘茵茵，曾莞婷分享自己眼中《祕書俱樂部》的高双芸，「她是柔中帶剛，且在感情方面很堅持，渴望與對方是溫柔幸福的相愛，但對於多次遭到背叛的她，知道實情後她又會強硬起來，去捍衛自己。」她感慨道：「我覺得這是很多女生不太敢的地方，很多人在感情上遇到挫折，第一時間會反省自己，『是不是我不夠好』、『不夠漂亮』、『所以我才不值得這個男人繼續愛我』，但高双芸卻是在感情上做到沒有遺憾，用盡全力給了全部的愛，當她發現這個愛不再值得挽留的時候，就會反擊了」。

曾莞婷（左）在《祕書俱樂部》哭著說「再怎麼聰明的女人，都是會犯傻的。」（TVBS提供）曾莞婷（左）在《祕書俱樂部》哭著說「再怎麼聰明的女人，都是會犯傻的。」（TVBS提供）

曾莞婷在《祕書俱樂部》對愛情迷惘。（TVBS提供）曾莞婷在《祕書俱樂部》對愛情迷惘。（TVBS提供）

曾莞婷也透露：「雖然我覺得自己很多地方與高双芸很像，但她最後做了一件太激進的事情了，現實生活中的我還真的做不到呢！」《祕書俱樂部》12月8日起每週日晚間8點在TVBS 42台首播，晚間10點在NETFLIX、LINE TV上線。

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