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娛樂 最新消息

張艾嘉視電影為「一生職業」 自認沒想過退休

〔記者林欣穎／台北報導〕金馬影后張艾嘉日前登上《TVBS看板人物》，與台灣世界展望會董事長李紹齡，共同接受主持人方念華專訪，暢談她在電影創作與公益領域的熱情與堅持。

張艾嘉憑藉新作《女兒的女兒》榮獲第61屆金馬獎最佳女主角等多項提名。這部作品源自於侯孝賢導演的一通電話，讓張艾嘉挑戰身兼監製與女主角，而中途歷經了六年籌備與疫情波折，終於在今年正式上映，拍攝過程中，她與劇組展現了絕佳默契，令她不禁欣慰笑說：「拍攝過程非常順利，幾乎每天都能提早收工！」

張艾嘉（右）擔任節目來賓。（TVBS提供）張艾嘉（右）擔任節目來賓。（TVBS提供）

創下無數鍍金佳績的張艾嘉，始終將電影視為「一生職業」，不僅從未考慮退休，並感謝現在仍有機會詮釋更多角色，她也勉勵年輕一代，要在工作中時刻保持熱情與好奇心，從中探索更多深層價值，體會超越金錢回報的意義與滿足。

除了在電影創作領域的卓越成就，張艾嘉也長期投入公益事業，更是台灣世界展望會的終身志工，在這次訪談中，她也分享了多年來參與公益的心路歷程。另外，台灣世界展望會董事長李紹齡坦言，儘管疫情對展望會的發展帶來了極大挑戰，但他們依然堅持持續資助，並深信「每一份物資或金錢的支持，都是生命成長的希望種子。」這些種子會在關愛中茁壯，最終將轉化為傳遞愛與力量的源泉，張艾嘉聽後，也回憶起每次收到資助兒童的信件時，心中總是充滿溫暖，因為每一封信不僅是孩子們的感謝，也讓她深信「只要付出一點心力，就會看到成果，整個環境都會改變。」

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