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娛樂 最新消息

韓諧星成龍驚傳離世！官方證實「他離開這個世界了」 享年35歲

諧星成龍突然去世，官方證實死訊。（翻攝自成龍IG）諧星成龍突然去世，官方證實死訊。（翻攝自成龍IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓喜劇演員所組成的YouTube頻道「threecombo」，擁有27萬訂閱數，幽默詼諧的風格深受粉絲喜愛。不料，其中一位35歲諧星成龍（성용）今（22）日突傳離世消息，官方也已證實「成龍離開了」，但死因並未公開。

頻道11天前才更新成龍（右）的影片。（翻攝自YouTube）頻道11天前才更新成龍（右）的影片。（翻攝自YouTube）

「threecombo」由幾位諧星演員於2018年設立，2020年更新第一支影片，內容主要以情景喜劇與日常搞笑為主。其中35歲的成龍雖然不是頻道的固定成員，但他時常現身客串，頻道11天前才更新關於他的影片，未料今天就傳出他離世的消息，享年35歲，官方雖已證實，但未公開死因，「成龍已經離開這個世界了，喜愛成龍的粉絲們，請為他祈禱去到更好的地方，盼望對於成龍最後不要過度的揣測，再次向遺屬致上最深的哀悼之意」，突如其來的消息令粉絲無比震驚。

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