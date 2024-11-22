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娛樂 電影

結合007與不可能的任務！《壞蛋聯盟2》預告惡女聯盟登場

〔記者許世穎／綜合報導〕最「好」的壞蛋們回來了！夢工廠賣座動畫續集《壞蛋聯盟2》今（22日）曝光首支預告，這群曾經的犯罪團體、試圖成為「好人」的他們，再次被迫出山，這一次將參與由全女性小隊領導的「最後一次任務」。

夢工廠賣座動畫續集《壞蛋聯盟2》曝光首支預告。（UIP提供）夢工廠賣座動畫續集《壞蛋聯盟2》曝光首支預告。（UIP提供）

該片由首集導演皮耶佩里費爾回歸執導，他接受外媒《綜藝》訪問時表示，早在第一集就為後續故事探索留下空間：「我們在第一部中看到壞蛋們嘗試變好。他們已經為自己的罪行付出代價，即將從監獄釋放，而接下來還有一整個故事線，講述他們準備被社會接受的過程。」

該片改編自作家艾倫布雷比著作的美國學樂教育暢銷童書系列，原班人馬將回歸為動物團夥配音，包括金獎得主山姆洛克威爾再度獻聲智慧首腦狼先生、馬克馬隆獻聲開鎖高手蛇先生、克雷格羅賓森獻聲偽裝大師鯊魚先生、安東尼拉莫斯獻聲瘋狂暴躁的「肌肉男」食人魚先生，以及綽號「萬絲通」的天才駭客狼蛛小姐也再度由金球影后奧卡菲娜配音。

新加入配音陣容的有娜塔莎里昂、丹妮爾布魯克斯和瑪麗亞巴卡洛娃。導演佩里費爾解釋說，由丹妮爾配音的「惡女聯盟」首領是一隻雪豹，「她就像是『狼先生2.0』，她非常聰明、非常強壯，比狼先生更酷、更年輕。」她的副手是一隻野豬，內心柔軟，帶著孩子氣的活力，最後一個角色是一隻烏鴉，非常冷淡且具有諷刺感，她的幽默感非常到位。」

夢工廠賣座動畫續集《壞蛋聯盟2》曝光首張海報。（UIP提供）夢工廠賣座動畫續集《壞蛋聯盟2》曝光首張海報。（UIP提供）

製片戴蒙羅斯表示：「原著小說的風格跨越多種類型，而我們在第一部電影中融入了《瞞天過海》的元素。現在，我們將全面升級，無論是動作場面、緊張程度，還是大場景設計，都更加精彩，並加入《不可能的任務》的元素。沒有人比《不可能的任務》系列更擅長打造震撼的大場景，而我們在這部電影中也有一個相當明顯的致敬。」

全新「惡女聯盟」在《壞蛋聯盟2》登場。（UIP提供）全新「惡女聯盟」在《壞蛋聯盟2》登場。（UIP提供）

導演佩里費爾和製片羅斯也說，觀眾可以期待一場結合「007」與「不可能的任務」風格的動畫動作冒險，「這是我們拓展世界觀的機會，讓角色走出洛杉磯，展開全新的旅程。」《壞蛋聯盟2》預計2025年8月1日在台上映。

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