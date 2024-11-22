阿沁嫩妻甩涉毒陰霾！攜手離開台灣「完成心願」

〔記者邱奕欽／台北報導〕F.l.R飛兒樂團前吉他手「阿沁」黃漢青的網紅嫩妻「花花」李汶靜，今年3月因涉持有二級毒品大麻，連日躍上各大新聞版面。如今，夫妻倆攜手走過陰霾，更飛赴法國塞納河畔拍攝婚紗美照，花花坦言這一直是自己的心願，沒想到結婚10年後才真正實現。

阿沁（左圖右）與愛妻花花飛赴法國巴黎拍攝絕美婚紗照。（組合照，翻攝自IG）

花花透露結婚時僅21歲，當時的心願就是舉辦一場夢想中的婚禮，此次離台參與活動飛往巴黎，趁機與阿沁拍攝紀念婚紗照，「雖然不是夢幻的戶外婚禮，但能挑上自己喜歡的婚紗，有兩個女兒圍繞在一旁，有巴黎鐵塔、有塞納河，之後還有羅浮宮的景，想想這也算是完成一部分的心願吧！」

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絕美婚紗照中，花花以一襲潔白低胸婚紗入境，挺出豐滿上圍展露性感好身材，貼身的剪裁設計讓火辣曲線一覽無遺，婚紗上更有許多精緻的花朵圖樣，巧妙與小名「花花」相互呼應；阿沁則以單手就將花花抱起，更笑言：「右手二頭肌的微微顫抖，應該沒有人發現！」

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