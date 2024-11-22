（獨家）陳語安痛斬5年戀情「重逢」舊愛吳克群…鬆口吐分手原因

陳語安專訪。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／專訪〕陳語安和吳克群過去曾有5年情，分手至今1年多，陳語安近期的東森新戲《不愛，愛》片頭曲和數首插曲都是吳克群的歌，和前任男友的「重逢」，讓陳語安頗為意外，但她提到自己劇中飾演DJ，2022年底拍這齣戲時在刷碟，恰巧就有用到一首吳克群的歌，「我當時跟他提這件事，他還問我『真的假的』。」

陳語安專訪。（記者潘少棠攝）

兩人是分手後不交惡的前任代表，分手後曾碰面，保持友好關係。她不吝嗇誇獎吳克群的音樂很搭《不愛，愛》的劇情，她說：「已經撇開掉兩人之前情感，單純就音樂而言，劇中的歌很好聽，我確實覺得他的音樂有才華。」但她強調製作方使用吳克群音樂是純屬巧合，並非為了宣傳話題刻意安排。

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她戲裡被初戀男友張軒睿莫名其妙分手，戲外，主動痛斬5年戀情的人是她，她自我剖析：「我喜歡有人陪伴，一起看電影、一起吃飯，可以黏在同個空間。」而這段感情太多時間處於遠距離，雙方都以工作優先，努力了很久都找不到解決方法，她說：「單純是因為『我真的累了』，才提出分手。」面對人生維持最久的一段戀愛，她忍痛喊卡。

陳語安專訪。（記者潘少棠攝）

陳語安是個很清楚知道自己目標是什麼的人，包括她3年前，也就是29歲之際就已凍卵，她說：「我小時候志願是當幼兒園老師或是保母，很愛很愛小孩，未來一定要生小孩。」她的社群平台三不五時放上和乾女兒的合照，意外散發母愛光芒，有粉絲驚訝問她：「什麼時候當媽？也藏太好！」她都會樂呵呵回「我雖然是媽，但只是乾媽」。

她雖想要小孩，但不著急，因她知道自己短期內要拚工作，還不能當媽，就搶先「買了保險」，趁身體年輕，一口氣拿出16顆卵子，很早就未雨綢繆。

陳語安（左）在《不愛，愛》和韓寧是靈魂伴侶。（良人行、東森提供）

此外，陳語安在《不愛，愛》飾演DJ，角色最難的就是要彈鋼琴和刷碟，她小時候雖學過兩年古典鋼琴，但演出時要彈出高難度的曲目，對她而言仍是難事，只能咬牙苦練3個月，雖然有請老師上課，但她私下也不懈怠每天都3小時起跳，後來靠肌肉記憶完成任務，讓她很有成就感。

她劇中是張軒睿的初戀女友，和韓寧則算靈魂伴侶，2人靠甜點和音樂交流，這也是陳語安第一次和女生拍吻戲，問及差異，她說：「一點都不彆扭，只記得那場戲在海邊拍，親的瞬間夕陽從她臉龐穿透，很漂亮。」她和韓寧初次合作，都是話多的人，算是一拍即合，她笑說彼此話題很養生，包括飲食、運動都能聊得很起勁。

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