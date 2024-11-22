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娛樂 最新消息

才認了窩囊！吳霏自導自演騙人退出演藝圈 慘遭轟：當粉絲白痴

吳霏。（環球音樂提供）吳霏。（環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾參加《聲林之王2》、《全明星運動會》的男星吳霏，昨晚在社群驚喊要退出音樂圈，希望回歸最愛的體育，令粉絲很震驚，結果到頭來只是為了宣傳個人的新單曲，欺騙粉絲感情

運動員出身的吳霏，曾取得奧運殿堂的入場券，卻因為喜歡音樂，毅然決然北上追尋星夢。

沒想到吳霏昨天突然發文：「謝謝大家，即便我很少發作品，很少現場演出，但還是支持了我這麼久沒有退我追蹤的聽眾們。有緣再見。」

吳霏稱自稱思考許久，終於做出了決定，他說：「近幾年在事業上低潮了很久，一直無法走出這窩囊的狀態，所以我決定淡出音樂圈、回歸體育圈。」

就在吳霏發文之後，經紀公司面對記者的詢問遲遲沒有回應，僅稱需要等吳霏親自說明。

而吳霏選在午夜親自發聲，坦言要回歸體育圈是假的，因為要宣傳新歌，他煞有其事地說：「這件事情告訴我們，網路上的消息很多都是『假的』，不要一昧的盲目相信，很多事情的真相不一定是你眼中看到的，也不一定是你耳朵聽到的那樣。」

吳霏自導自演的無聊行徑令人傻眼，粉絲更失望回應「這樣玩弄粉絲的心好嗎，看到當下還難過覺得你明明很有才華，到頭來小丑是我自己」、「當粉絲白痴」、「又不是愚人節」。

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