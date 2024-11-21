本來不想接！阿沁當《鬼們》音樂總監克服心魔 想跨界演戲當導演

阿沁（右二）包場支持錢人豪（中）執導的《鬼們之蝴蝶大廈》。（阿沁提供）

〔記者陽昕翰、廖俐惠／台北報導〕阿沁今天（21日）包場力挺恐怖片《鬼們之蝴蝶大廈》，他擔任這部片的音樂總監，坦言以前最害怕恐怖片，「這部片就是以鬼為主題，本來不想接這部案子。」最後是受到導演錢人豪的鼓勵才決定嘗試。

阿沁的女兒跟錢人豪的兒子讀同一所學校，兩人在偶然的機會下相識，錢人豪之前就力邀阿沁擔任電影《海霧》的配樂，這也是他正式擔任電影配樂的處女作。兩人在合作的過程中非常順暢，可能是都很喜歡畫畫、美術，「我們都是視覺性的創作作家，我的音樂也常常會鋪墊畫面。」

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阿沁（右）、錢人豪合體。（阿沁提供）

這次阿沁克服心魔，決定擔任《鬼們》的音樂總監，更逼自己看了許多驚悚片做功課，「最難的部分應該還是如何用電子音樂融合古典的音色，去營造出恐怖，但是又有記憶點的聲音。」至於與莊錠欣ELKIE合作的《蝴蝶啊蝴蝶》，阿沁表示非常開心，兩人在一個音樂打歌節目上認識後，覺得她的表演很有魅力，當下立刻就邀請她一起合作。

阿沁（右）、莊錠欣在電影院演唱。（阿沁提供）

對於阿沁完成的配樂，錢人豪十分滿意，「我一向喜歡反傳統的作法，我覺得阿沁老師的音樂有他的獨到之處。」

除了音樂，阿沁先前在錢人豪執導的戲劇《孔雀魚》王健偉一角，他表示第一次演電視劇的角色非常新鮮，「希望未來有更多影視的機會，甚至可以寫編劇，擔任電影導演，這是未來10年希望達成的目標。」

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