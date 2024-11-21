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娛樂 電影

李康生《默視錄》偷窺成癮！街邊情侶吵架也要看

巫建和在《默視錄》中再度突破自我尺度，飾演藏有秘密的年輕爸爸。（傳影互動提供）巫建和在《默視錄》中再度突破自我尺度，飾演藏有秘密的年輕爸爸。（傳影互動提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕新加坡導演楊修華再度自編自導的全新力作《默視錄》（Stranger Eyes），導演楊修華受訪時表示，他的劇本發想來自於新加坡街道上滿布監視器，鏡頭監視著人民的一舉一動，雖保障個人的安全，實質上卻是國家無所不在的控制，而「監控」更是在疫情時代後被視為理所當然的存在。

李康生在《默視錄》中的精湛演出，廣受國際影展青睞。（傳影互動提供）李康生在《默視錄》中的精湛演出，廣受國際影展青睞。（傳影互動提供）

《默視錄》從一件幼童失蹤案開場，隨之而來的監視與偷窺元素，在獲金馬獎入圍肯定的音效與原創電影音樂下，將氣氛壓抑到最重。電影自金馬開幕到上映以來，演員精湛的演出屢獲得台灣影評和觀眾的好評回饋，導演楊修華和監製陳璽文也親自到戲院和觀眾面對面映後解惑。其中有觀眾提問，導演爲何在《默視錄》選擇加入多人人體交纏的畫面？導演楊修華驚喜回應，那段畫面其實是成千上萬的蛆在蠕動，象徵著被監視下的無能為力，有趣的是電影在各大國際影展放映時，都會有觀眾看成那是人體，他笑稱：「有些觀眾看得出來那是蛆，有些觀眾會覺得是人體，我至今也不知道為什麼！」

曾榮獲13座金馬獎的當代音效大師杜篤之，憑《默視錄》一片與杜則剛二人再度入圍本屆金馬獎最佳音效，有機會挑戰自己紀錄的杜篤之表示：「電影中的聲音設計變化都是跟著演員的眼神。導演楊修華很會拍眼神，每個人的眼神裡好像都充滿心思，我利用這個點把聲音的氛圍帶出來。」

《默視錄》巫建和（左）、導演楊修華。（傳影互動提供）《默視錄》巫建和（左）、導演楊修華。（傳影互動提供）

憑藉《默視錄》廣受國際影展肯定的導演楊修華，透露他早在十年前構思《默視錄》劇本時就打定主意要找金馬影帝李康生來演出，幸運的是，當收到楊修華的跨海詢問時，只有視訊過的李康生相當喜歡劇本，二話不說就決定參演《默視錄》，劇組上下都全力配合李康生的獨特節奏，眾人齊力打造出默契十足的作品，讓楊修華相當感動。

金馬影帝李康生為準備《默視錄》中偷窺成癮的角色，特地站路邊觀察情侶吵架。（傳影互動提供）金馬影帝李康生為準備《默視錄》中偷窺成癮的角色，特地站路邊觀察情侶吵架。（傳影互動提供）

當被問到為飾演在《默視錄》中偷窺成癮的角色做了哪些準備，平時旅居郊區的李康生幽默表示：「我感覺自己準備了很多，像是看到情侶在街邊吵架，會特地靠近關注一下。」而李康生也對導演楊修華的才華讚不絕口：「跟他合作非常愉快，他會讓我自由發揮居多，如果他再找我拍戲，我絕對義不容辭！」

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