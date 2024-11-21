和男友激情「前夫在隔壁房間」！陳雪甄《芙蓉》周旋3男

梁正群（左起）、陳雪甄、鄭志偉。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳雪甄、鄭志偉和馬國賢等人今出席公視人生劇展《芙蓉》活動，戲裡陳雪甄飾演新住民配偶，和前夫鄭志偉離婚後，與高英軒、梁正群都有一段情，她受訪時笑嘻嘻表示：「拍戲以來福利最好的一次。」因她過往多演苦情角色，這回周旋3男，她和鄭志偉共同話題是股票，另外，她和高英軒有場親密戲，劇中前夫還在隔壁房間聽著他們的激情聲音。

陳雪甄誇高英軒：「他身材非常好！我們會聊養生、健身。」戲外他們不時鬥嘴，也因為劇中的高英軒意氣風發，她把自己「當做是他粉絲後援會會長」角色設定如迷妹般。梁正群溫暖體貼的氣質，則讓陳雪甄形容「像是一隻粉紅色的大狗狗，看到他會不自覺地有很多的笑容」，認為與對方相處很舒服。

請繼續往下閱讀...

梁正群。（記者胡舜翔攝）

至於梁正群，因戲裡他篤信基督教，婚前不能有性行為，兩人戲裡戲外都不太熟，被問及戲外若碰上宗教關係無法有親密行為，梁正群倒是頗為老實，他說自己信奉佛教，沒這麼虔誠，「若因為宗教信仰不能做太多男女之間維持感情的事，感情有點難維持。」一旁鄭志偉聽了搞笑表示：「隔天懺悔就好。」

陳雪甄。（記者胡舜翔攝）

而陳雪甄戲裡和老公離婚，陸續碰到2段戀情，真實人生中，她2018年離婚，坦言自小家庭就灌輸「長大後要結婚生子」的觀念，因此離婚簽字時當然有掙扎，也會考量到小孩，如今也是繼續追尋真愛？她倒是沒有正面回答，只說：「人在每個年紀都有戀愛自由，我身邊有兒子。」

梁正群（左起）、馬國賢、陳雪甄、導演稅成鐸、鄭志偉、游珈瑄。（記者胡舜翔攝）

她戲裡詮釋外籍配偶，為了角色的口音下足功夫，除參考YouTube上台灣陸配影片，還認真地求教自己念過中文系的同學，並到國家圖書館借閱《漢語與文學》書籍研究中國地域方言，她說「對發音的原理幫助很大，再佐以網路上影片照三餐播，不斷轟炸我自己，讓自己的口音可以比較穩定」，劇組更邀來一位來台多年、事業有成的「陸配姐姐」供陳雪甄諮詢。

公視人生劇展《芙蓉》將於本週日（11／24）晚間10時，公視首播，隔週日中午12時上架公視＋平台。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法