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娛樂 最新消息

（新加坡直擊）金秀賢被問愛情戲中斷訪問！新戲化身山寨大王自比淚之女王

〔記者許世穎／新加坡報導〕韓國男神金秀賢今（21）日和曹寶兒、導演朴鉉錫一同出席韓劇《山寨人生》在2024華特迪士尼亞太內容發布會的記者會，被問到劇中愛情成份有多少，他當場喊暫停，還轉頭問導演「我可以說嗎？」最後表示「大約15%」。

金秀賢（左起）、曹寶兒、導演朴鉉錫一同出席韓劇《山寨人生》新加坡記者會。（記者許世穎攝）金秀賢（左起）、曹寶兒、導演朴鉉錫一同出席韓劇《山寨人生》新加坡記者會。（記者許世穎攝）

劇中金秀賢和曹寶兒分飾假貨大王和打擊偽造品的公務員，金秀賢飾演平凡男子金成俊，遭遇1997年的亞洲金融風暴後，身無分文，絕望的他為了重建曾經擁有的生活，鋌而走險投身於山寨品買賣，並以驚人的速度在假貨市場中崛起。

金秀賢提到在《淚之女王》中他飾演的白賢祐角色是甜美且溫暖的，「這次所扮演的角色比較冷靜、理智，是以生存為首要目標的人物。」他說這個題材非常有吸引力，無論是人物的生存方式，以及從上班族到商人，再到假貨之王的轉變過程，「我覺得可以很有趣地呈現出來。」

曹寶兒則說最初看到劇本中跨越了1990年代到2000年代的韓國，「這樣的時代感讓我有一種懷舊的感覺，讀起來非常有趣。準備上，比起做很多準備工作，我更注重在現場多與導演和演員們交流，並且熟悉劇本。因為是有時代感的劇，所以我也參考了很多過去的樣貌和資料來準備。」

導演朴鉉錫則表示：「我覺得不是我選了他們，而是他們選擇了這部作品。根據他們的形象和感覺提出建議，雖然心中有些緊張，但非常感謝他們選擇了這部作品。」《山寨人生》預計2025年在Disney+ 獨家上線。

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