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娛樂 音樂

五月天唱到上海「地震」劇烈晃動！阿信不忘初心感性發聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天正在上海舉辦巡演，滿場歌迷太過熱情導致「地震」登上了熱搜，前幾日主唱阿信不忘提醒粉絲，記得以揮手代替跳躍，「在我們的周邊，有我們親愛的左鄰右舍，真的感受到了地震！」掀起網友討論。

五月天正在舉辦「回到那一天」巡演。（相信音樂提供）五月天正在舉辦「回到那一天」巡演。（相信音樂提供）

昨晚五月天舉辦了第55場的「回到那一天」巡演，截至目前已有超過250萬名的粉絲見證過這次的演唱會。而在這特別的一天，團員回想起第一次登台，看著印有自己名字的海報，心情還是很興奮。

阿信笑說：「在5525演唱會我們讓大家看到現在，也讓大家看到五月天的最初，包括我們最初上台的歌曲，打造第8場專屬的開場。」隨即舞台變成了大安森林公園的露天音樂台，五月天選唱了《八月愛人》、《後來的我們》，感動現場粉絲。

五月天年底將在桃園舉辦跨年演唱會。（相信音樂提供）五月天年底將在桃園舉辦跨年演唱會。（相信音樂提供）

對於演唱會歌迷嗨翻引起周邊的「地震」話題，唱片公司表示：「一知道這個狀況後，就在演唱會上呼籲以揮手代替跳動，也順利完成演唱會。」

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