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娛樂 最新消息

霸凌無所不在！ 郭彥甫痛揭傷疤「被逼脫衣、甩巴掌」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕勞動部北分署吳姓員工疑遭長官霸凌輕生，勞動部近日公布行政調查報告，內容稱疑涉霸凌的北基宜花金馬分署長謝宜容「目的良善」，引起爭議，更掀起大眾對於「霸凌」的討論；男星郭彥甫今（21）日也於社群分享自己的經歷。

郭彥甫。（資料照）郭彥甫。（資料照）

郭彥甫於臉書發文透露，他國一時就讀嘉義一所男女分班的學校，當時自己是轉學生並擔任班長。沒想到有天班上有同學的錢包不見了，全班找了許久仍未尋獲，老師為了讓他扛下責任，特地將他叫到辦公室，「接著，他把窗戶都關上鎖上，然後命令我把襪子脫掉上衣脫掉，接著不明事理給我一個超大巴掌」，並警告他不准說出去。他直呼，「我才十多歲，嚇得要死全身發抖」。

憶起當年，郭彥甫直言，他已經忘記該老師的名字，但永遠不會忘記「他所做的事」。他認為，上電視後，該老師應該也知道那就是自己。「到現在邊打字還是心跳很快，別讓我遇到你，換我能把你給吞了」，由此可見，這件事對他造成不小陰影。

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