遭大根控「大嘴巴亂說話」 小優無奈澄清：別來罵我

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大根」黃亮鈞當年從《大學生了沒》出道，目前32歲的他感情進度也引人好奇，昨遭週刊踢爆，他已悄悄當爸，孩子的媽媽是一位小有名氣的空姐。針對未婚生子一事，大根出面澄清子虛烏有，更指控女星小優是爆料者。對此，小優透過經紀人澄清自己被誤會，她也於IG發文感嘆：「水逆到不行」，似乎是對自己無端捲入風波感到無奈。

小優（左）、大根。（資料組合照，中天提供）

週刊爆料，大根已低調當爸快2年，女方是長榮空姐喬登，雙方尚未登記結婚。不過，他的經紀人澄清，大根並沒有孩子，結婚部分則說，「有好消息一定會和大家說」。

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然而，此事傳出爆料者竟是圈內人小優，小優也透過經紀人澄清，「當時候酒吧開幕人潮眾多，大根說完此事之後，旁邊也不知道是誰聽到去爆料的，稍早大根親自致電給小優，大根本人回覆也不能確定是不是小優爆料的，但小優本人並沒有跟媒體爆料，就是烏龍一場。」

小優遭指是爆料者後，首度於IG發文回應此事，「我知道平常在節目做效果，大家覺得我是大嘴巴」，但事實並不是如此，「我其實是連上禮拜吃什麼都記不得的人，怎麼可能會記得三年前在酒吧的一席玩笑話」，並提到自己最近也被誤會，所以完全沒有心思可以去爆料，無奈嘆「別太認真來罵我」。

小優於IG無奈澄清。（翻攝自IG）

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