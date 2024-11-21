晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

一條訊息花半小時！《富都青年》單曲製作人與鄭宜農互動曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕創作歌手「RYOTA」片山凉太憑藉電影《富都青年》主題曲〈一路以來〉，去年入圍金馬獎「最佳原創電影歌曲獎」，更憑此歌曲摘下金曲獎「最佳單曲製作人獎」，相隔四年他將推出新專輯，為了籌備這次的專輯，閉關兩個月，把自己的孤獨感推向極致，他直言：「很享受這種與世隔絕的隔離感。」

片山凉太、鄭宜農。（大元娛樂提供）片山凉太、鄭宜農。（大元娛樂提供）

2023年開始對片山凉太來說是轉折的一年，他坦言：「直到現在，還是很難相信自己能拿下金曲獎。但這份殊榮帶來的不僅是成就感，更多的是自信與踏實感。過去創作時，常懷疑自己是否走在對的路上，但現在我更確定可以繼續前行。」

新專輯以《我一直都以為我是一個人》作為先行單曲，這首作品邀請鄭宜農共同創作。談到合作的契機，片山凉太透露一直很欣賞鄭宜農的音樂，某次在Podcast節目中聽到她提到想合作的馬來西亞歌手是自己，驚喜地意識到雙方互相關注。還因為想了解她多一點，而去買她的書來看。

片山凉太。（大元娛樂提供）片山凉太。（大元娛樂提供）

兩人在台灣第一次見面，片山凉太感嘆：「宜農很酷，不僅對音樂有豐富的想法，還非常清楚自己想要什麼。」後來，片山凉太擔任鄭宜農馬來西亞專場的嘉賓，聽到她的現場演出，更瞬間萌生了與她共同創作的念頭。

當他送出邀約的時候，鄭宜農只回應了四個字： 「很好！來吧。」這份直接的信任讓他深受感動。合作過程中，鄭宜農在他的DEMO中加入自己的旋律與歌詞，片山凉太說：「宜農傳回來的錄音，我一聽就非常喜歡！她的加入，不僅讓歌曲更完整，還巧妙地在音樂中形成了一種相互呼應的對話。雖然我們認識不久，但合作起來有出奇的默契！」

鄭宜農表示，初次接觸片山凉太的音樂時，感覺他像是住在奇幻世界裡，卻努力與現實對話的音樂人，「他的歌詞很單純，提出很直接的問題。」但實際相處後，她發現片山凉太比想像中更安靜、害羞，「雖然他臉上一直掛著淡淡的笑容，但他會突然露出很犀利的一面，還挺有趣的。」

片山凉太、鄭宜農。（大元娛樂提供）片山凉太、鄭宜農。（大元娛樂提供）

然而，首次與台灣歌手合作，片山凉太坦言自己遇到了一些「文化隔閡」，由於擔心自己的中文表達不夠準確，他在給鄭宜農發訊息時總是反覆推敲，「打一條訊息常常要花半個小時，反覆修改，深怕表達有誤。」這份謹慎讓人誤以為他是個「已讀慢回」甚至「已讀不回」的人。

身邊的人爆料，其實片山凉太就是太過謹慎，有時候看他打字，彷彿能感受到他的內心戲，比如糾結：「用驚嘆號會不會讓人有壓力？加句號會不會太冷淡？還是省略標點符號比較自然？」最常發生在訊息送出之後，他還會反覆編輯三四次，因為他非常在意語氣的傳達，生怕讓對方誤解，對於這樣細緻又認真的態度，身邊的人都忍不住說：「這就是片山Style！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中