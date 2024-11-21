一條訊息花半小時！《富都青年》單曲製作人與鄭宜農互動曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕創作歌手「RYOTA」片山凉太憑藉電影《富都青年》主題曲〈一路以來〉，去年入圍金馬獎「最佳原創電影歌曲獎」，更憑此歌曲摘下金曲獎「最佳單曲製作人獎」，相隔四年他將推出新專輯，為了籌備這次的專輯，閉關兩個月，把自己的孤獨感推向極致，他直言：「很享受這種與世隔絕的隔離感。」

片山凉太、鄭宜農。（大元娛樂提供）

2023年開始對片山凉太來說是轉折的一年，他坦言：「直到現在，還是很難相信自己能拿下金曲獎。但這份殊榮帶來的不僅是成就感，更多的是自信與踏實感。過去創作時，常懷疑自己是否走在對的路上，但現在我更確定可以繼續前行。」

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新專輯以《我一直都以為我是一個人》作為先行單曲，這首作品邀請鄭宜農共同創作。談到合作的契機，片山凉太透露一直很欣賞鄭宜農的音樂，某次在Podcast節目中聽到她提到想合作的馬來西亞歌手是自己，驚喜地意識到雙方互相關注。還因為想了解她多一點，而去買她的書來看。

片山凉太。（大元娛樂提供）

兩人在台灣第一次見面，片山凉太感嘆：「宜農很酷，不僅對音樂有豐富的想法，還非常清楚自己想要什麼。」後來，片山凉太擔任鄭宜農馬來西亞專場的嘉賓，聽到她的現場演出，更瞬間萌生了與她共同創作的念頭。

當他送出邀約的時候，鄭宜農只回應了四個字： 「很好！來吧。」這份直接的信任讓他深受感動。合作過程中，鄭宜農在他的DEMO中加入自己的旋律與歌詞，片山凉太說：「宜農傳回來的錄音，我一聽就非常喜歡！她的加入，不僅讓歌曲更完整，還巧妙地在音樂中形成了一種相互呼應的對話。雖然我們認識不久，但合作起來有出奇的默契！」

鄭宜農表示，初次接觸片山凉太的音樂時，感覺他像是住在奇幻世界裡，卻努力與現實對話的音樂人，「他的歌詞很單純，提出很直接的問題。」但實際相處後，她發現片山凉太比想像中更安靜、害羞，「雖然他臉上一直掛著淡淡的笑容，但他會突然露出很犀利的一面，還挺有趣的。」

片山凉太、鄭宜農。（大元娛樂提供）

然而，首次與台灣歌手合作，片山凉太坦言自己遇到了一些「文化隔閡」，由於擔心自己的中文表達不夠準確，他在給鄭宜農發訊息時總是反覆推敲，「打一條訊息常常要花半個小時，反覆修改，深怕表達有誤。」這份謹慎讓人誤以為他是個「已讀慢回」甚至「已讀不回」的人。

身邊的人爆料，其實片山凉太就是太過謹慎，有時候看他打字，彷彿能感受到他的內心戲，比如糾結：「用驚嘆號會不會讓人有壓力？加句號會不會太冷淡？還是省略標點符號比較自然？」最常發生在訊息送出之後，他還會反覆編輯三四次，因為他非常在意語氣的傳達，生怕讓對方誤解，對於這樣細緻又認真的態度，身邊的人都忍不住說：「這就是片山Style！」

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