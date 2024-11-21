《SCOOL》成團恐生變數？「小林柏宏」陷劈腿風波 節目忍2天發聲了

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台韓合作的男團選秀下週六將在高雄巨蛋舉辦總決賽，將透過粉絲投票選出正式出道的七人男團；不料，節目中的人氣選手林子宸被舊愛爆料二度劈腿，甚至還有與第三者的親密片。事發兩天，今（21）日官方終於發聲了。

林子宸。（資料照，天空娛樂提供）

年僅20歲的林子宸外型帥氣，被封為「嫩版林柏宏」，曾是韓國三大經紀公司之一的練習生。沒想到總決賽將至，林子宸卻被女網友在Threads毀滅式爆料，直指兩人交往2年多，林卻是劈腿兩次，甚至看到林子宸跟劈腿對象的親密影片，痛轟「很噁心」，引起粉絲譁然。

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不少粉絲擔心林子宸受到風波影響，無法順利出道，甚至不少人表示，早已訂好前往高雄的車票與住宿。對此，所屬公司「天空娛樂」日前回應，目前賽制沒有異動。今（21）日在官方IG再度發出聲明，「關於選手個人狀況，SCOOL官方正在釐清事件，感謝外界關切」。

《SCOOL》於IG發聲明回應林子宸劈腿風波。（翻攝自IG）

張姓女網友日前在Threads控訴，怒轟林子宸對感情不忠，「一點作為公眾人物的自覺都沒有，在參加選秀節目期間還能腳踏兩條船？」她自稱與林子宸交往兩年多，期間男方二度劈腿，還是跟不同的女生，「第一次原諒我以為你不會再犯，以為你會為了你的前途所以改正，結果並沒有，我就是蠢才會給你機會。」

張姓女網友也透露，去年10月因為第一個女生而分手，驚爆看到對方和第三者的性愛影片，「我直接看到親密影片。我們10月中分手，他們9月就搞在一起了，一邊說覺得很對不起我，一邊說要補償我，然後又做一樣的事？」

而他們在今年初復合，張姓女網友9月主動向林子宸提分手，結果被友人告知，才發現林子宸早在7月就跟別人在一起了。她更曬出了兩人交往期間的合照及林子宸的道歉對話，要證明不是造謠。對於林子宸疑似劈腿的行為，她無法諒解，諷刺地說，「剛分手的時候，我以為真的就是像他打的那樣，是正常朋友，所以我選擇相信，結果後來才發現原來正常朋友可以正常到床上去，有影片還被我看到，真的很噁心。」

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