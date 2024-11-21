賈永婕挨轟「公器私用」PO創意道歉文 小S模仿力挺：不懂的人I’m sorry

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星賈永婕9月正式接任台北101董事長一職，期間被外界質疑能力、2度收到威脅恐嚇信，如今又因丈夫在101大樓點燈曬恩愛遭砲轟公器私用。對此，賈永婕澄清「一切都符合所有行政流程」，昨晚（20日）她再PO出假道歉真炫耀文，連喊12次道歉，希望大家原諒她，釣出好友小S發聲力挺。

賈永婕昨晚在社群寫下道歉文，「我道歉不應該公開放閃、我道歉不應該打破慣例官僚、我道歉不應該太有創意、我道歉不應該認真幫中華隊應援…、我道歉不應該號召企業捐款偏鄉還被質疑公器私用、我道歉一直讓101上熱搜整天都是新聞、我道歉一直有活動讓同仁很忙。」

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賈永婕老公王兆杰（左起）、賈永婕、小S。（翻攝自臉書、資料照）

「我道歉加放國慶煙火、我道歉讓101第一次公益捐款，還勞動加開臨時董事會、我道歉自從到任後業績比同期成長10多%讓同仁人仰馬翻、我道歉辦50/50棒球展讓觀景台人均成長1000多人，日本遊客一直來、我道歉棒球展又有更多收藏品來包含中華隊的！但是Team Taiwan如果再創佳績，我希望大家可以原諒我！」

在賈永婕發文不久後，小S也依樣畫葫蘆，模仿起「道歉體」留言，「我要為我有這麼棒的朋友道歉，因為不是每個人都可以真正感受到她的努力、正直、善良！不懂的人～I’m sorry。」力挺賈永婕。隨後，賈永婕則回應，「我要道歉我的朋友小S平常很ㄎㄧㄤ，但在關鍵時刻就會清醒。」

賈永婕道歉貼文，釣出小S發聲力挺。（翻攝自IG）

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