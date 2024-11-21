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傑克布萊克神還原遊戲經典！水行俠意外穿越玩High了

《MINECRAFT麥塊電影》蜜蜂版海報。（華納兄弟提供）《MINECRAFT麥塊電影》蜜蜂版海報。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自史上最暢銷電玩遊戲的電影《MINECRAFT麥塊電影》，昨（20）日發布全新預告，喜劇天王傑克布萊克一身招牌青藍色上衣搭配牛仔褲造型，神還原遊戲經典角色「史蒂夫」，帶領不小心穿越的「水行俠」傑森摩莫亞，一同運用創意暢玩奇幻世界。

《Minecraft》遊戲以超高自由度的玩法備受全球玩家推崇，自發售以來累積超過3億銷量，一舉打破俄羅斯方塊的銷售紀錄，躍升史上最暢銷的電玩遊戲。將於2025年上映《MINECRAFT麥塊電影》則重現遊戲各種經典要素，比如專用來合成各種武器的工作臺、稀有度超高的終界珍珠，以及破壞力十足的炸藥，各種玩家耳熟能詳的元素都將在片中完美還原，彷彿讓觀眾置身奇幻又自由的遊戲世界。

在最新發布的預告中能看到，電影不僅還原遊戲超高自由度的玩法，更打造出全由方塊所組成的仙境，將遊戲世界化為現實！片中像是蜜蜂、狼、羊駝等動物，全變成方塊造型，超級可愛討喜，甚至連瀑布、高山等地景，皆由各種大小不一的方塊所組成，高掛天空的月亮也成為前所未見的方塊形狀。

傑克布萊克在電影《MINECRAFT麥塊電影》，神還原遊戲經典角色「史蒂夫」。（翻攝自YouTube）傑克布萊克在電影《MINECRAFT麥塊電影》，神還原遊戲經典角色「史蒂夫」。（翻攝自YouTube）

傑克布萊克在片中化身史蒂夫，高喊「你的所有想像都能化為現實」口號，和傑森玩心大開，盡情體驗地下城探索，對抗黑暗勢力的豬布林軍團，還能透過砍樹來獲得木材方塊，藉此打造出堅不可摧的城堡，抵禦趁黑夜來襲的野怪軍團，在這個全由方塊所組成的世界中，腦洞大開激發創意，將不可能化為可能。《MINECRAFT麥塊電影》預計2025年4月2日春假在台上映。

《MINECRAFT麥塊電影》官方預告：

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