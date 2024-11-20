李安得獎 感謝台灣孕育和台日善緣

李安導演致詞表示，能代表孕育他的台灣得獎他感到很驕傲，這次來日領獎他感受來自各方的「善緣」，他非常感謝也很珍惜。 （記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕駐日代表李逸洋今晚設宴為台灣首位獲得「高松宮殿下紀念世界文化獎」導演李安慶祝，席間除了請來日本導演是枝裕和當陪客之外，久違的「志玲姊姊」林志玲也出席，李安表示，能代表孕育他的台灣得獎他感到很驕傲，這次來日領獎他感受來自各方的「善緣」，他非常感謝也很珍惜。

有日本藝術界諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」今年舉辦第35屆，台灣導演李安被選為本屆的劇場與電影領域得獎人，他也是首位獲得這個獎項的台灣導演。日本德仁天皇和皇后今天上午也接見獲獎者，並在皇居與獲獎者進行懇談。

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駐日代表李逸洋今天為獲獎的台灣導演李安舉辦慶功宴。（記者林翠儀攝）

李逸洋今天在李安下榻的飯店為李安舉辦慶功宴，邀請了日本美術協會會長日枝久、導演是枝裕和和林志玲等人出席。

李逸洋在致詞時表示，李安導演是迄今唯一榮獲兩座奧斯卡金像獎最佳導演的亞洲人，同時也是柏林影展史上唯一榮獲兩部最佳影片的導演，他同時也得到金球獎跟英國影劇學院的最佳導演。

最令人敬佩的是，李安在國際上獲得卓越成就的同時，長期以來對台灣本土的發展大力支持，從2018年起4年擔任金馬獎執委會的主席，他也開辦電影大師課，運用他自己的影響力，邀請國際影壇重量級人士來台授課，提攜後進不遺餘力。聽他說東京行程結束之後，馬上又要趕回台灣去參加金馬獎，著實令人非常感動。

駐日代表李逸洋（前右）今天設宴為李安導演（前左）慶祝獲獎，日本導演是枝裕和（後右起）、日美術協會會長日枝久和林志玲當陪客。（記者林翠儀攝）

李逸洋還表示，賴清德總統特別要他轉達對李安導演獲獎的恭賀，感謝李安導演對台灣電影大力支持。李逸洋還轉送了文化部長李遠委託漫書家韋離若明畫的人物插畫，畫中有李遠、李逸洋、李安和日枝久。

李安在致詞時表示，拿到這個獎他感到很驚訝，因為它是一個美術獎也非常珍貴，做為第一個從台灣來的人能夠拿到這個獎， 能代表孕育他的台灣得獎他感到很驕傲。

他還表示，像他這個年紀在台灣長大的人，學校、家長、社會都非常不鼓勵我們做藝術或是做電影，他說自己是喜歡胡思亂想，不好好念書的小孩，今天能夠得到如此重視，他覺得是很好的鼓勵，他覺得這是一個善緣，非常好的事情，我會非常珍惜。

久違的林志玲今天出席李安慶功宴，被李安稱讚是台灣最可愛的人。（記者林翠儀攝）

李安還在致詞最後感謝是枝導演長期以來對金馬獎、大師課和台灣電影的投入關注，對我們的幫忙是非常可貴的友情。他還點名的林志玲，表示好久沒有看到她，「林志玲我們台灣最可愛的人」。這句讚美，讓林志玲在台下連忙說謝謝。

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