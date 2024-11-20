金馬強撞台日大戰！游學修搶影帝喊：棒球是最大對手

《看我今天怎麼說》右起游學修、鍾雪瑩、吳祉昊（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕香港電影《看我今天怎麼說》今天（20日）在金馬星光首映，男女主角游學修、鍾雪瑩雙雙入圍影帝后，游學修上個月才出席走鐘獎，鎩羽而歸，如今首度參加金馬，表示自己習慣打聽對手的底細，所以會把同樣入圍影帝的電影都看完，更表示知道金馬當天是12強棒球賽的台日之戰，聽說非常厲害的比賽，且台灣人都很關注，笑說「那是金馬獎最大的對手」！

《看我今天怎麼說》 游學修（記者潘少棠攝）

導演黃修平執導的《看我今天怎麼說》獲得金馬提名。（記者潘少棠攝）

導演黃修平今天率領鍾雪瑩、游學修及吳祉昊一同受訪，鍾雪瑩連續兩年獲得影后提名，她笑說去年很貪心，金馬活動很多，自己又什麼電影都想看，把行程搞得很趕，今年從容很多；游學修則坦言對得獎有些期待，典禮當天會請手語老師教他一句電影中的對白當作感言，希望有機會比出來。

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吳祉昊受訪時透過手語翻譯，更清楚提問內容。（記者潘少棠攝）

電影講述3位聾人朋友的故事，鍾雪瑩、游學修及吳祉昊為了培養好感情，還一起到游學修家喝酒聊天，鍾雪瑩負責吃，而當吳祉昊心情不好時，游學修也扮演好傾聽者的角色，直呼「我們就像真的兄弟」。他們在片中性格大不同，游學修較為狂野，吳祉昊則如同守護天使般的溫暖，卻喜歡上同一個女生鍾雪瑩。鍾雪瑩笑說，現實上這兩種人都不是她的理想型，「我會選第三個選項『不理人』，彼此尊重給予空間的類型。」游學修則表示兄弟喜歡上同一個女生很殘酷，但「朋友妻不可欺」，「這很奇怪接受不了，她是兄弟的前女友，剛剛才分手，現實中不可能接受。」

鍾雪瑩二度搶金馬影后。（記者潘少棠攝）

此外，電影中大量使用手語，演員、工作人員也有不少真的是聾人朋友，鍾雪瑩表示，她飾演配戴人工耳蝸的素恩一角，為了學習聾人的說話方式，鍾雪瑩觀察並聆聽他們，有時候在沒有拍攝下，也會不自覺用電影中的說法方式講話，讓她擔心會有些冒犯。至於游學修在片中雖然幾乎沒有說話，但他不覺得很輕鬆，而是強調手語也是一種語言，對白記熟了，比手語就像講話一樣，「聾人也會發出聲音，他不是啞巴，這兩個是不同的事情。」

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